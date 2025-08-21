Может ли Китай оказаться среди гарантов безопасности Украины: что ответил Зеленский

Китай не может быть среди гарантов безопасности Украины, потому что в этой войне он явно на стороне России и его помощь стране-агрессору это подтверждает. Такое заявление в интервью СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Китай. Фото: из открытых источников

Глава украинского государства акцентировал, что Китай отказался помочь остановить эту войну с самого начала.

"Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третье: здесь вопрос даже не о военнослужащих, которые там присутствуют. Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди подписантов, они не сделали ничего, когда был оккупирован Крым", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не заинтересована в том, чтобы среди гарантов безопасности были страны, которые не помогают и не помогали в тот момент, когда украинцам действительно это было нужно после 24 февраля 2022 года.

"Именно поэтому нам нужны гарантии безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", — добавил глава украинского государства.

