Мирных переговоров больше не будет: Зеленский насторожил заявлением о сигналах от россиян

Россияне больше не скрывают, что они не настроены на конструктивный диалог ради мира. Своими ударами по энергетической инфраструктуре ряда украинских городов они посылают негативные сигналы по поводу встреч и дальнейшего развития событий. Такое название у себя в Telegram сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства проинформировал, что он провел "очень хороший разговор" с президентом Финляндии Александром Стуббом. По его словам, при контакте координируются позиции для достижения более весомых результатов.

"Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины. Все привлечены: европейцы, американцы и другие партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности — на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовать акценты и уточнить детали. сроки”, — сообщил Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами и максимальную содержательность в этих контактах.

"Сейчас россияне дают негативные сигналы по поводу встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут учитывать только сильное давление в ответ на все это. Нужны шаги именно со стороны России – шаги к реальной дипломатии", — добавил президент.

Стоит отметить, что Российская Федерация атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в своем Telegram-канале.

"В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.



