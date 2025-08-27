logo

Мирных переговоров больше не будет: Зеленский насторожил заявлением о сигналах от россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Мирных переговоров больше не будет: Зеленский насторожил заявлением о сигналах от россиян

Президент заявил, что россияне дают негативные сигналы по поводу встреч и дальнейшего развития событий

27 августа 2025, 12:03
Кравцев Сергей

Россияне больше не скрывают, что они не настроены на конструктивный диалог ради мира. Своими ударами по энергетической инфраструктуре ряда украинских городов они посылают негативные сигналы по поводу встреч и дальнейшего развития событий. Такое название у себя в Telegram сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Мирных переговоров больше не будет: Зеленский насторожил заявлением о сигналах от россиян

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства проинформировал, что он провел "очень хороший разговор" с президентом Финляндии Александром Стуббом. По его словам, при контакте координируются позиции для достижения более весомых результатов.

"Наши команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины. Все привлечены: европейцы, американцы и другие партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности — на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовать акценты и уточнить детали. сроки”, — сообщил Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами и максимальную содержательность в этих контактах.

"Сейчас россияне дают негативные сигналы по поводу встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут учитывать только сильное давление в ответ на все это. Нужны шаги именно со стороны России – шаги к реальной дипломатии", — добавил президент.

Стоит отметить, что Российская Федерация атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в своем Telegram-канале.

"В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15807
