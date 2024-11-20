Месть Москвы: Зеленский ответил, нанесет ли РФ ракетный удар по Украине

Вечер 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации, подытоживая важные события дня. Он отметил, что сегодня было много волнений из-за возможной угрозы, но подчеркнул, что Украина уже пережила множество жестоких и подлых атак России за время войны.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время", – рассуждает Зеленский.

Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, отмечая, что безопасность остается важной в любое время. Он также отметил, что Россия, даже спустя 1001 день полномасштабной войны, оставалась такой же опасной и агрессивной, как в начале войны, и что информационные кампании, направленные на панику, лишь служат интересам врага.

"У нас такой сосед – сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же сумасшедшая, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения – все это только России же и помогает .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие посольства не побоялись угроз РФ и продолжили работу в Киеве. Ряд посольств иностранных государств в Украине временно прекратил свою работу из-за возможного массированного обстрела со стороны России, который якобы ожидается 20 ноября.

Первым о закрытии сообщило посольство США, согласно которому подобные решения приняли дипломатические представительства Италии, Испании, Греции и Казахстана. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что массированные атаки являются реальностью для украинцев уже почти три года.

