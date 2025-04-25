Массированный обстрел Украины был прикрытием: Зеленский раскрыл план РФ

В ночь на 24 апреля Украина пережила один из массированных обстрелов за все время полномасштабной войны. В это самое время, пока на Украину летели десятки ракет и дронов армия России пыталась интенсифицировать штурмовые действия на фронте. И это в то самое время, когда украинские защитники были заняты отражением массированного ракетно-дронового удара. Об этом у себя в Telegram сообщил президента Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В нем главком сообщил, что за сутки 24 апреля, захватчики реализовали почти 150 атак и более 4500 обстрелов по позициям Сил обороны, в частности из тяжелого вооружения. Наиболее жесткая ситуация ожидаемо была на Покровском направлении.

"Фактически россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия. Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак и получили достойный отпор", — написал Зеленский.

Глава государства особо отметил воинов 72-й отдельной механизированной бригады и 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которые заставили противника не столько остановиться, но и нанесли ему весомые потери.

Кроме того, украинский лидер отметил эффективные действия 100-й отдельной механизированной бригады и 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, которые проявляют необходимые стойкость и результативность.

"Также наши следователи, криминалисты и эксперты осуществляют осмотры мест попаданий ракет и дронов, устанавливают и проверяют обстоятельства соответствующих обстрелов, проводят экспертизы обнаруженных обломков ракет и дронов, чтобы установить полную информацию об этом оружии и критических компонентах в нем, которые были поставлены в Россию или Северную Корею из третьих стран и использованы в производстве", — подытожил Зеленский.

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