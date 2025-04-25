Массированный обстрел Украины был прикрытием: Зеленский раскрыл план РФ

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Кравцев Сергей
В ночь на 24 апреля Украина пережила один из массированных обстрелов за все время полномасштабной войны. В это самое время, пока на Украину летели десятки ракет и дронов армия России пыталась интенсифицировать штурмовые действия на фронте. И это в то самое время, когда украинские защитники были заняты отражением массированного ракетно-дронового удара. Об этом у себя в Telegram сообщил президента Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В нем главком сообщил, что за сутки 24 апреля, захватчики реализовали почти 150 атак и более 4500 обстрелов по позициям Сил обороны, в частности из тяжелого вооружения. Наиболее жесткая ситуация ожидаемо была на Покровском направлении.
Глава государства особо отметил воинов 72-й отдельной механизированной бригады и 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которые заставили противника не столько остановиться, но и нанесли ему весомые потери.
Кроме того, украинский лидер отметил эффективные действия 100-й отдельной механизированной бригады и 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, которые проявляют необходимые стойкость и результативность.
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