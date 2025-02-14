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100-150 тысяч военных: Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усугубления ситуации на Белорусском направлении.

сегодня, 21:55
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Лиля Воробьева

Кремль планирует в 2025 году подготовить 15 дивизий, общая численность которых может достигать 100-150 тысяч военных для усиления Белорусского направления. Эту группировку агрессоры могут использовать как для действий против северных регионов Украины, так и против европейских стран, граничащих с Беларусью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в Мюнхене.

100-150 тысяч военных: Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усугубления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично", — отметил Зеленский.

По его словам, масштабы подготовки указывают на создание большой военной группировки численностью от 100 до 150 тысяч человек.

"Я не уверен, что эта группировка пойдет наступлением в Украину. Может быть, но они могут пойти как в Украину…, так и в Польшу или в Балтийские страны", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал численность ВСУ , которая устроит Украину в ближайшие годы. Если Украину в ближайшее время не примут в НАТО, стране для обеспечения безопасности нужно не уменьшать Силы обороны, а увеличивать. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Зеленский сказал, что численность ВСУ должна составить 1,5 миллиона военных. Кроме того, украинский лидер высказался и о контингенте сил, который должен обеспечивать мир и неприкосновенность буферной зоны после того, как мир с Россией будет заключен. Ранее Зеленский отмечал, что здесь понадобится до 200 тысяч. военных из Европы, и таковой проект неосуществим без конкретного роли США. Теперь президент предположил, что ВСУ могут справиться и без посторонней помощи, но есть условие.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gyXH7x8wLXo
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