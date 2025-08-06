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10 главных причин недоверия к Зеленскому назвали украинцы

У украинцев растет недоверие к Зеленскому. Названы самые большие ошибки президента Украины.

6 августа 2025, 11:11
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Slava Kot

За последние два месяца доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому резко упало на 7 процентных пунктов. Новое исследование Киевского международного института социологии (КМИС) указало 10 главных причин недоверия украинцев к Зеленскому.

10 главных причин недоверия к Зеленскому назвали украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По результатам опроса КМИС 58% украинцев доверяют Зеленскому, а 35% респондентов не доверяют президенту. В июне показатели доверия составляли 65%, а недоверия – 30%. Это означает, что за последние два месяца уровень доверия к Зеленскому упал на 7 процентных пункта.

КМИС задал дополнительный вопрос респондентам, заявившим о недоверии к Зеленскому. Ответы были открытыми, без предварительно сформированных вариантов.

10 основных причин недоверия к Зеленскому:

  • 1. Коррупция – 21%
  • 2. Началась полномасштабная война, недостаточная подготовка к ней, не может или не хочет ее завершать – 20%
  • 3. Окружение, команда президента: неэффективна, прикрывается от расследований, работает на Россию – 10%
  • 4. Не владеет необходимой компетенцией быть президентом – 9%
  • 5. Не выполнил предвыборные обещания – 9%
  • 6. Слова расходятся с делами, не выполняет то, что должно выполнять, или о чем говорит сам – 9%
  • 7. Не действует в интересах простых людей (в частности, пенсионеров) – 8%
  • 8. Не эффективные решения во внутренней политике – 7%
  • 9. Часто говорит неправду или скрывает важную информацию – 7%
  • 10. Принятие закона об ограничении независимости НАБУ и САП – 6%

Таким образом, главные причины недоверия к Зеленскому заключается в вопросах коррупции и войны. Однако недавнее решение относительно НАБУ и САП также стало негативным фактором в отношении президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский уволил двух должностных лиц после коррупционного скандала.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский смог убедить Трампа. Какое важное решение было принято в США.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1542&page=1
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