10 главных причин недоверия к Зеленскому назвали украинцы

За последние два месяца доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому резко упало на 7 процентных пунктов. Новое исследование Киевского международного института социологии (КМИС) указало 10 главных причин недоверия украинцев к Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По результатам опроса КМИС 58% украинцев доверяют Зеленскому, а 35% респондентов не доверяют президенту. В июне показатели доверия составляли 65%, а недоверия – 30%. Это означает, что за последние два месяца уровень доверия к Зеленскому упал на 7 процентных пункта.

КМИС задал дополнительный вопрос респондентам, заявившим о недоверии к Зеленскому. Ответы были открытыми, без предварительно сформированных вариантов.

10 основных причин недоверия к Зеленскому:

1. Коррупция – 21%

2. Началась полномасштабная война, недостаточная подготовка к ней, не может или не хочет ее завершать – 20%

3. Окружение, команда президента: неэффективна, прикрывается от расследований, работает на Россию – 10%

4. Не владеет необходимой компетенцией быть президентом – 9%

5. Не выполнил предвыборные обещания – 9%

6. Слова расходятся с делами, не выполняет то, что должно выполнять, или о чем говорит сам – 9%

7. Не действует в интересах простых людей (в частности, пенсионеров) – 8%

8. Не эффективные решения во внутренней политике – 7%

9. Часто говорит неправду или скрывает важную информацию – 7%

10. Принятие закона об ограничении независимости НАБУ и САП – 6%

Таким образом, главные причины недоверия к Зеленскому заключается в вопросах коррупции и войны. Однако недавнее решение относительно НАБУ и САП также стало негативным фактором в отношении президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский уволил двух должностных лиц после коррупционного скандала.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский смог убедить Трампа. Какое важное решение было принято в США.