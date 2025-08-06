10 главных причин недоверия к Зеленскому назвали украинцы

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
За последние два месяца доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому резко упало на 7 процентных пунктов. Новое исследование Киевского международного института социологии (КМИС) указало 10 главных причин недоверия украинцев к Зеленскому.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
По результатам опроса КМИС 58% украинцев доверяют Зеленскому, а 35% респондентов не доверяют президенту. В июне показатели доверия составляли 65%, а недоверия – 30%. Это означает, что за последние два месяца уровень доверия к Зеленскому упал на 7 процентных пункта.
КМИС задал дополнительный вопрос респондентам, заявившим о недоверии к Зеленскому. Ответы были открытыми, без предварительно сформированных вариантов.
10 основных причин недоверия к Зеленскому:
Таким образом, главные причины недоверия к Зеленскому заключается в вопросах коррупции и войны. Однако недавнее решение относительно НАБУ и САП также стало негативным фактором в отношении президента.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский уволил двух должностных лиц после коррупционного скандала.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский смог убедить Трампа. Какое важное решение было принято в США.