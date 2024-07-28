Коммуникация с Трампом: Зеленский заявил, что имеет его номер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактировал с командой кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он отметил, что Трамп сказал, что готов к любым вопросам и предоставил Зеленскому свой телефонный номер.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский также сказал, что в июле украинские официальные лица контактировали с командами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Гаррис. Эта информация была предоставлена в интервью японской государственной телерадиокомпании NHK.

"Трамп сказал мне, что он доступен по любым вопросам, и что у меня есть его номер телефона", - рассказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп откровенно рассказал о своей версии разговора с Зеленским . Дональд Трамп, кандидат в президенты США, прокомментировал свой телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 20 июля. По словам Трампа, он отметил необходимость окончания войны. В интервью каналу "Fox News" он рассказал о деталях этого разговора, отметив, что он был хорошим.

Трамп заявил, что российская армия это – военная машина. Это то, что они делают – они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не произошло.

Отметим, что тезис о "они победили Гитлера" — эхо российской, а ранее советской пропаганды. Известно, что Советский Союз победил Нацистскую Германию при помощи союзников, особенно США. Также Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину вообще началось. Он сказал: "Байден не должен был этого допустить. Это было просто остановить. Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда по двум причинам".