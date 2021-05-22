Кого в 2021 году украинцы выбрали бы президентом: опрос

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Мокрик Анастасия
Прошло два года с момента, когда пост президента Украины занял Владимир Александрович Зеленский. Однако за это время кто-то поменял отношение к нему в лучшую сторону, а кто-то уже не проголосовал бы за него повторно.
Кого украинцы выбрали бы президентом в 2021 году - фото : из открытых источников
Так, если бы вскоре состоялись новые выборы президента страны, то за Зеленского проголосовали бы 30,2% респондентов. Бывшего главу государства Петра Порошенко поддержали бы 12,8% опрошенных. Еще 11,9% людей отметили, что голосовали бы за Юрия Бойко. За Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 11,1%. За кандидатуру Игоря Смешко голосовали бы 7,6% опрошенных. А за Мураева отдали бы свои голоса 5,1% респондентов.
По вышеприведённым результата, во второй тур выборов попал бы Зеленский и Порошенко. За действующего президента страны из всех респондентов проголосовали бы 68%, а за Порошенко — 32% украинцев. А если бы во втором туре оказались Зеленский и Тимошенко, тогда 62% голосов было бы в пользу действующего главы государства, а за Тимошенко отдали бы голоса 38%. Если бы Зеленский соревновался за пост президента Украины с Юрием Бойко, то во втором туре за него голосовали бы 69% опрошенных, а за Бойко — 31%
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Олександр
сегодня, 11:16
Придурки ! Бачили очі кого вибирали, дивіться тепер на клоуна, хоч лусніть !