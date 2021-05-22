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Кого в 2021 году украинцы выбрали бы президентом: опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения и выяснила, за кого из политиков сейчас голосовали бы украинцы на президентских выборах

сегодня, 11:37
Автор:

Мокрик Анастасия

Прошло два года с момента, когда пост президента Украины занял Владимир Александрович Зеленский. Однако за это время кто-то поменял отношение к нему в лучшую сторону, а кто-то уже не проголосовал бы за него повторно. 

Кого в 2021 году украинцы выбрали бы президентом: опрос

Кого украинцы выбрали бы президентом в 2021 году - фото : из открытых источников

Так, если бы вскоре состоялись новые выборы президента страны, то за Зеленского проголосовали бы 30,2%  респондентов. Бывшего главу государства Петра Порошенко поддержали бы 12,8% опрошенных. Еще 11,9% людей отметили, что голосовали бы за Юрия Бойко. За Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 11,1%. За кандидатуру Игоря Смешко голосовали бы 7,6% опрошенных. А за Мураева отдали бы свои голоса 5,1% респондентов. 

По вышеприведённым результата, во второй тур выборов попал бы Зеленский и Порошенко. За действующего президента страны из всех респондентов проголосовали бы 68%, а за Порошенко — 32% украинцев. А если бы во втором туре оказались Зеленский и Тимошенко, тогда 62% голосов было бы в пользу действующего главы государства, а за Тимошенко отдали бы голоса 38%. Если бы Зеленский соревновался за пост президента Украины с Юрием Бойко, то во втором туре за него голосовали бы 69% опрошенных, а за Бойко — 31%

К слову, партия "Слуга народа" на сегодняшний день лидирует в парламентском рейтинге. Её готовы поддерживать 24,8% опрошенных. Следом за ней с результатом 13,5% идет партия "Европейская Солидарность". На третьем месте оказывается "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 13,2%. Четвертую позицию заняла партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" — 11,8%. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, как украинцы оценили второй год правления Зеленского, а также о том, кого украинцы считают лучшим президентом.


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Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dva_goda_prezidenta_zelenskogo_ocenki_grazhdan.html
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comments

Обусуждения

Олександр

сегодня, 11:16

Придурки ! Бачили очі кого вибирали, дивіться тепер на клоуна, хоч лусніть !

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