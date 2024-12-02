Когда будут возможны дипломатические решения по войне: Зеленский сделал заявление

Возвращение дипломатическим путем оккупированных территорий, включая аннексированный Крым, возможно только тогда, когда Украина будет достаточно сильной. Это нужно для гарантии, что Россия не начнет новую агрессию. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Kyodo News" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что сейчас у украинской армии не хватает сил для освобождения всех захваченных территорий, в том числе Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

"Нашей армии не хватает сил для этого. Это правда... Мы должны найти дипломатические решения", — отметил Владимир Зеленский.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что такие решения возможны только при укреплении обороноспособности страны.

Он пояснил, что дипломатические решения могут рассматриваться только тогда, когда Украина будет знать, что она достаточно сильна, чтобы Россия не начала новое вторжение.

Президент также обратил внимание на то, что Россия скорее продвигается в восточной части Украины. Он отметил, что поддержки украинской армии со стороны партнеров на сегодня недостаточно. Именно поэтому он призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в организации.

Владимир Зеленский назвал членство в НАТО необходимым для безопасности и процветания Украины, подчеркнул, что война вступила в "сложный период".

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что обученные россиянами на войне в Украине северокорейские солдаты могут представлять опасность в Азии, если вернутся обратно в КНДР.



