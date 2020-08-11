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Камера, мотор: Зеленский подписал указ, которым поддержал украинское кинопроизводство

Президент Владимир Зеленский облегчил налоговые обязательства для создателей украинского видеоконтента

11 августа 2020, 20:56
Автор:

Екатерина Белоброва
Камера, мотор: Зеленский подписал указ, которым поддержал украинское кинопроизводство

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео - и кинопроизводства" № 821-IX. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст. 186 Налогового кодекса, которым освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновки видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики”, - говорится в сообщении.

Таким образом закон облегчает налоговую нагрузку на производителей видеоконтента и вступит в силу на следующий день после его публикации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минкульта Александр  Ткаченко обозначил, что в Украине будет пересмотрен список театральных постановок и кино, которые были внесены в "черный список" из-за лояльности создателей и актеров к агрессивной политике Кремля.


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