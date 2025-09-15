logo

Какой важный объект в РФ уже на прицеле у ВСУ: Зеленский раскрыл карты
НОВОСТИ

Какой важный объект в РФ уже на прицеле у ВСУ: Зеленский раскрыл карты

Украинский лидер заявил, что в Приморске у россиян существенные повреждения, ВСУ держат в поле зрения порт Усть-Луга

15 сентября 2025, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский публично поблагодарил спецназ СБУ, который нанес существенный ущерб крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтийском море в Приморске, а также заверил, что украинские войска уже "держат в поле зрения" порт Усть-Луга. Как передает портал "Комментарии", об этом президент отметил в своем традиционном вечернем обращении к украинцам.

Какой важный объект в РФ уже на прицеле у ВСУ: Зеленский раскрыл карты

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Наиболее эффективные санкции – санкции, которые действуют быстрее всего, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну. Российская война – это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов", – отметил президент.

Глава государства отметил, что большая заслуга спецназовцев Службы безопасности в том, что удается уничтожать важные для врага объекты. Так на днях СБУ очень качественно отработала по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. 

"Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно расширяет линейку средств поражения, которые производит и применяет.

"Конечно, детали очень чувствительны. Но я хочу поблагодарить также каждую украинскую компанию, которые обеспечивают для нас эту силу. Называть компании не будем. Пока что. Они и так знают, кто применит какое оружие. Важно, что такие компании у нас есть. Важно, что увеличивают объемы. Важно, что мы на уровне государства поддерживаем каждый именно такой бизнес, который укрепляет украинскую обороноспособность и возвращает нам справедливость", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил о "хороших результатах": красное пятно оккупированной территории становится меньше.




