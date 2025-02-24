Каков реальный рейтинг Зеленского в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского якобы составляет 4%. Однако опросы КМИС показали, что рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому среди украинцев составляет 57%. Компания Active Group провела собственное исследование, где спросила у украинцев, каков реальный рейтинг Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, самая большая доля респондентов (21,1%) считает, что реальный рейтинг президента Украины колеблется на уровне 25-40%. Следующий вариант по количеству голосов был рейтингом Зеленского на уровне 40-60%. Так считают 16,8% опрошенных.

В то, что рейтинг Зеленского менее 4% верит 15,1% респондентов, а общий взгляд с Трампом по рейтингу президента на уровне 4% указали 3,2% опрошенных.

Реальный рейтинг Зеленского в Украине по мнению украинцев:

— менее 4% — 15,1%

— 4% — 3,2%

— 4-10% — 6,3%

— 10-15% — 8,1%

— 15-25% — 13,5%

— 25-40% — 21,1%

- 40-60% - 16,8%

— более 60% — 8,9%

— Затрудняюсь ответить — 7%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине. Согласно опросам КМИС, рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому среди украинцев составляет 57%. Противоположного мнения относительно президента Украины придерживаются 37% респондентов. Таким образом, разница между доверием и недоверием у Зеленского в Украине имеет положительный баланс и составляет 20 процентных пунктов. В США результаты опроса FiveThirtyEight указывают, что Трамп имеет преимущество в рейтинге баланса доверия и недоверия всего на 1,5 процентных пункта. Доверяют президенту США менее половины американцев – 48,1%, в то время как недоверяют американскому лидеру 46,6% респондентов.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о важном документе, который через Келлога передал Трампу.