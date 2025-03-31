Каким должен быть мир с РФ: Зеленский сделал новое заявление о конце войны



Украина стремится к скорейшему завершению войны, однако мир должен быть не только быстрым, но и надежным и справедливым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Бучанском саммите 31 марта, где присутствовали спикеры парламентов разных стран.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

По словам главы государства, Украина стремится завершить войну, получить гарантии безопасности и достичь "достойного" мира.

Президент пояснил, что под этим понятием он подразумевает справедливость и неотвратимое наказание для России.

"Это значит, что Россия не должна извлечь выгоды или вознаграждения от этой войны и не должна избежать справедливой ответственности за то, что наделала. Не может быть нормализация зла, то есть просто возвращение отношения, как было к тому, что мы все видим сейчас, к такой России", — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что на сегодняшний день зафиксировано более 100 тысяч военных преступлений, совершенных Россией, и что значительная часть временно оккупированных территорий остается недоступной для украинских следователей.

"Там еще тысячи, может, десятки тысяч, может сотни тысяч преступников. И точно десятки тысяч потерь", – отметил президент.

Среди этих преступлений Зеленский назвал массовые казни военнопленных и мирных жителей, случаи жестоких пыток и изнасилований.

Он подчеркнул, что никто в Европе не хотел бы, чтобы их дети, не дай Бог, оказались рядом с теми, кто совершает такие преступления.

Глава государства подчеркнул необходимость санкционного и международного давления на агрессора для остановки войны и предотвращения распространения жестокости.

"Всем это понятно всем, кто не закрывает глаза на реальность, не закрывает уши от правды", – добавил он.

Зеленский также напомнил, что трагедия Бучи – это не только часть истории Украины, но и угроза, которая может повториться в любой европейской стране, если мир не объединится для справедливого наказания России за ее преступления.

Напомним, что "Комментарии" писали Зеленский констатировал отсутствие перемирия в воздухе . Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав об ударах РФ.

Владимир Зеленский проинформировал президента Финляндии о российских ударах, в частности, по Харьковщине, Черкасщине, Херсонщине, Донбассе, Днепропетровщине, Сумщине и Запорожье.