Какие области с начала сентября враг больше всего атаковал враг: Зеленский раскрыл детали

Страна-агрессор с начала сентября выпустила по Украине более 1300 беспилотников. Кроме того, оккупанты сбросили сотни КАБов и применили десятки ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Этой ночью снова были вражеские удары по гражданской инфраструктуре. На местах попаданий работают необходимые службы.
В течение первой недели сентября враг нанес удары по Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях. Взрывы раздавались практически во всех регионах Украины.
Владимир Зеленский акцентировал, что Россия продолжает затягивать войну и пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. Президент считает, что на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога.
Глава государства призвал усилить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем.
