Как научить украинцев покупать украинское. Зеленский объявил идею

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас проходит разработка программы кэшбека, согласно которой потребители будут получать часть средств на специальный карточный счет, если они будут покупать украинские товары или будут пользоваться услугами, предоставляемыми украинскими предпринимателями.

Владимир Зеленский

Программа кэшбека, по словам Зеленского, будет называться "Покупай украинское". По его словам, таким образом власти хотят, чтобы деньги украинцев оставались в государстве и работали на него, ведь речь идет об уплате налогов, а значит и о поддержке украинского войска.

Зеленский сообщил, что сейчас уже готовятся финансовые и технические параметры украинского кэшбека.

По его словам, разработчики постараются, чтобы программа "Покупай украинское" заработала до конца текущего года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что власти хотят привлечь украинцев к тому, чтобы они выбирали товары производства своей страны. Особенно актуально этот вопрос стал после того, как польские фермеры устроили тотальную блокаду украино-польской границы, где в очередях застряли грузовики с товарами.

В частности, Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что Украина будет готова реагировать и может ввести эмбарго на импорт польских пищевых продуктов. На такие угрозы отреагировал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Он признал, что, конечно, закрытие границы для польской продукции сначала ударило бы по фермерам, но, по его мнению, они быстро нашли бы другие рынки сбыта. При этом польский чиновник считает, что украинцы окончательно не отважятся на такой шаг, потому что тогда польская сторона также будет вынуждена реагировать.