Как научить украинцев покупать украинское. Зеленский объявил идею

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Ткачик Олеся
Владимир Зеленский сообщил, что сейчас проходит разработка программы кэшбека, согласно которой потребители будут получать часть средств на специальный карточный счет, если они будут покупать украинские товары или будут пользоваться услугами, предоставляемыми украинскими предпринимателями.
Владимир Зеленский
Программа кэшбека, по словам Зеленского, будет называться "Покупай украинское". По его словам, таким образом власти хотят, чтобы деньги украинцев оставались в государстве и работали на него, ведь речь идет об уплате налогов, а значит и о поддержке украинского войска.
Зеленский сообщил, что сейчас уже готовятся финансовые и технические параметры украинского кэшбека.
По его словам, разработчики постараются, чтобы программа "Покупай украинское" заработала до конца текущего года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что власти хотят привлечь украинцев к тому, чтобы они выбирали товары производства своей страны. Особенно актуально этот вопрос стал после того, как польские фермеры устроили тотальную блокаду украино-польской границы, где в очередях застряли грузовики с товарами.
В частности, Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что Украина будет готова реагировать и может ввести эмбарго на импорт польских пищевых продуктов. На такие угрозы отреагировал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Он признал, что, конечно, закрытие границы для польской продукции сначала ударило бы по фермерам, но, по его мнению, они быстро нашли бы другие рынки сбыта. При этом польский чиновник считает, что украинцы окончательно не отважятся на такой шаг, потому что тогда польская сторона также будет вынуждена реагировать.
Обсуждения
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ufo
сегодня, 17:33
Вова еще и "великий экономист", как я погляжу. Облегчу ему задачу и подскажу 100% рабочую идею. А что если сделать товары конкурентноспособными? На дворе 21 век и рыночная экономика, соответственно покупатель голосует рублем (в нашем случае, гривной), т.е. выбирает товар приемлемого для него качества по приемлемой для него цене. А кто производитель - покупателя интересует в гораздо меньшей степени. Так вот, как насчет того, чтобы создать условия для развития бизнеса в стране? В первую очередь малого и среднего. Не душить предприятия проверками, налогами, поборами, лицензиями ,не выдергивать людей из экономики и бросать их толпами в окопы, а вместо этого дать бизнесу зеленый свет. Тогда и украинских товаров на рынке будет больше и они станут более конкурентоноспособными. За примерами далеко ходить не надо - те же Китай и Польша. Ну а громкие заявления и всякие искусственные методы регулирования вроде кешбеков, заградительных пошлин и прочего в лучшем случае будут бесполезны.
Олег Петрович
сегодня, 17:01
Як на мене, то спочатку варто було б покращити якість та встановити виправдану ціну. Якщо закордонне дешевше і якісніше, то тут зрозуміло, що вибиратимуть покупці. Та що казати, навіть посуд на Віоліті німецький купив, користуємося вже не один рік. А що вже казати про продукти.
Ігор
сегодня, 15:10
Нехай Янетряпка з Янелохом тренують свою російськомовну щелепу у пОПі розмовляти українською. Щоб там вся корумпована Хунта розмовляла українською.