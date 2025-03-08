Изменились ли цели России в войне: Зеленский сделал заявление

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска атаковали ракетами центр города Доброполье в Донецкой области. Такие удары показывают, что цели в России неизменны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
По состоянию на утро известно об 11 погибших и более 30 пострадавших, ранены пятеро детей. Повреждены восемь пятиэтажек, административное здание и пожарная машина.
Украинский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших. Также глава государства поблагодарил экстренные службы, полицию, ГСЧС, медиков, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей.
Читайте также на портале "Комментарии" — утром 8 марта спасатели проинформировали, что количество погибших в результате российских ударов в Доброполье Донецкой области возросло по меньшей мере до 11, еще 30 человек ранены. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели добавляют, что повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.
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