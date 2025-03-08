Изменились ли цели России в войне: Зеленский сделал заявление

Российские оккупационные войска атаковали ракетами центр города Доброполье в Донецкой области. Такие удары показывают, что цели в России неизменны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Вчера вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья в Донецкой области. После прибытия наших служб на место нанесли еще один удар, умышленно по спасателям", — отметил глава государства.

По состоянию на утро известно об 11 погибших и более 30 пострадавших, ранены пятеро детей. Повреждены восемь пятиэтажек, административное здание и пожарная машина.

Украинский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших. Также глава государства поблагодарил экстренные службы, полицию, ГСЧС, медиков, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей.

"Такие удары показывают, что цели у России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 8 марта спасатели проинформировали, что количество погибших в результате российских ударов в Доброполье Донецкой области возросло по меньшей мере до 11, еще 30 человек ранены. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели добавляют, что повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину. Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м", – говорится в сообщении.



