Интервью Зеленского: победа или провал

Интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он вчера дал 4 украинским каналам, наделало много шуму в Сети и вызвало еще больше вопросов. Что всем этим хотел сказать Зеленский и что получилось в итоге — “Комментарии” разбирались вместе с экспертами.

Впечатление

По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаила Дяденко, чем чаще будут такие разговоры, интервью – тем лучше. Вот только было бы еще лучше, если бы мы слышали более четкие ответы на важные вопросы.

"Люди должны понимать, куда движется наше государство, какую стратегию предлагает власть. Особенно в таких сложных условиях, в каких сейчас находится Украина, – говорит Михаил Дяденко. – В целом интервью не произвело прорывного впечатления. Потому что революционных ответов от президента не прозвучало".

По мнению эксперта, создается впечатление, что интервью Зеленского было больше нужно предвыборному штабу, команде "слуг". Поскольку оно выглядит как попытка мобилизации избирателей "Слуги Народа" в преддверии местных выборов.

"Насколько интервью достигло результата в этом смысле — увидим в ближайшее время. Но, подчеркиваю, на концептуальные вопросы ответов так и не прозвучало, – считает Михаил Дяденко. – Речь, в частности, о борьбе с коррупцией. Та стратегия, которая велась последние годы, показала полную несостоятельность. Но пока президентом вариантов замены стратегии четко сформулировано не было. И, конечно, один из ключевых вопросов — мир на Донбасс. Те идеи, что изначально звучали от команды президента, под напором оппонентов, т.н. "патриотов", были, похоже, отложены "в долгий ящик". А что будет взамен — мы не услышали. Ведь предложение президента о свободной экономической зоне — это дискуссия о плане восстановления экономики Донбасса, а не о мире".

Планы Зеленского

Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает, что общение Зеленского с журналистами полностью отображает заданную тему встречи "Осень-2020: победы и вызовы".

"Президент говорил о своих достижениях, а также о том, как он намерен решать накопившиеся проблемы. Если помните, после послания народу и ВР его начали критиковать (в том числе оппозиция, как по мне — абсолютно незаслуженно), что он якобы не представил будущую повестку дня. Хоть с в послании президент, согласно Конституции (ст.106, ч.2), должен информировать о положении дел, а не рассказывать о будущем. Так что всё было правильно. Теперь же глава государства продолжил информировать население о результатах работы, а также обрисовал, что собирается сделать в будущем", – отмечает эксперт.

По мнению Антона Кучухидзе, интервью президента дает ответы на принципиальные вопросы. В том числе касательно его опроса.

"Он пояснил, что когда получит мнение миллионов граждан Украины, не будет ждать, пока кто-то из депутатов напишет соответствующий законопроект. Президент сам как субъект законодательной инициативы сможет подавать и продвигать то, за что люди проголосовали, – поясняет эксперт. – Так что речь не о мобилизации электората перед выборами. Вопросы из опроса становятся большой политической повесткой дня для будущих решений непосредственно президента. И ответы людей помогут ему быстрее реализовать то, что он обещал, еще будучи кандидатом. И чего не выполнил в силу бюрократических моментов, в силу пассивности отдельных депутатов во фракции и многих других субъективных причин".

Антона Кучухидзе считает это первым важным выводом по итогам интервью. Вторым он называет акцент на том, что для Зеленского остается ключевым вопрос мира. И не только…

"Он и далее позиционирует себя как президент мира. Но в тоже время — главой государства, который думает об усилении обороноспособности страны, – подчеркивает эксперт. – Яркое тому подтверждение – контракты в военно-технической сфере с Британией, с Турцией".

Третьим важным выводом, по словам Антона Кучухидзе, является то, что никто никуда не сворачивает с европейского выбора Украины.

"Мы продолжаем двигаться в ЕС. Президента добился значительного прогресса на этом пути. Евросоюз согласился начать переговоры о зоне свободной торговли — касательно промышленного безвиза, пересмотра квот для украинских товаропроизводителей. С НАТО также было усилено сотрудничество, мы получил статус партнера с расширенными возможностями. Много сделано, но много и предстоит сделать. Нас ждет интересный политический сезон уже после выборов и опроса — и политика станет опять очень активной в исполнении новой власти", – резюмирует эксперт.

Политтехнология

Эксперт Украинского института политики (УИП) Владислав Дзивидзинский, анализируя интервью президента, сделал вывод, что Зеленский к нему был не готов.

"Формат интервью длительностью в 44 минуты подразумевает содержательную беседу по ряду вопросов. Можно обсудить суть темы, достаточно глубоко разобраться в ней. Президент явно не был готов к этому. Для чего тогда это была сделано? Мне кажется, что как перед президентскими и парламентскими выборами, целью было привлечение внимания к себе и своей политической силе, которая уже через два дня примет участие в местных выборах. Но в отличие от последних серий "Слуги Народа" перед президентскими выборами или интервью Гордону в преддверии парламентских, вчерашнее общение Зеленского с журналистами было откровенно слабым", – считает эксперт УИП.

По словам Владислава Дзивидзинского, общество прекрасно понимает: президент не просто пытается коммуницировать с людьми посредством опроса (о чём он говорил в интервью). Речь о политтехнологии. Ведь вопросы, которые поставлены на этом условном "референдуме", не имеют никакой юридической силы, а формулировки не обсуждены со специалистами по конкретным направлениям.

"Ни с одним профильным государственным органом или институцией темы не обсуждались. К тому же, под большим сомнением важность и приоритетность именно этих вопросов для большинства граждан, – отмечает эксперт. – Аргументация президента по поводу таких вещей как медицинский каннабис не выдерживает критики. Такие вопросы — это скорее способ переложить на обычных людей ответственность за то, что может в будущем вызвать дискуссии и критику в адрес президента, если его политсила будет принимать решение по таким вопросам".

Ряд других вопросов, включая создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе – вообще являются темами для узкопрофильных специалистов, подчеркивает Владислав Дзивидзинский. А потому никак не могут быть рассмотрены на всеукраинском опросе а-ля референдум.

"А вот ответы на вопросы, которые реальны интересуют страну, и на которые президент должен иметь ответ или позиции (касательно того же противодействия коронавирусу) – выглядели скорее как констатация фактов и текущий отчета, нежели стратегическое видение. Констатация якобы готовности больниц на фоне отсутствия в них врачей — никак не успокаивает граждан", — уверен эксперт.

Он также считает, что ответ на вопрос касательно дорог, которые перетянули на себя львиную долю из ковид-фонда, скорее ослабит президента после этого интервью, нежели его усилит...

"Лучше бы он вообще не отвечал — или отвечал честно, – говорит Владислав Дзивидзинский. – Резюмируя: для уменьшающейся целевой аудитории президента такой ход привлечения внимания как это интервью может и сработает. Но для большинства граждан это выглядело неубедительно и некомпетентно".

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