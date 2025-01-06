Илон Маск неожиданно отреагировал на заявления Зеленского

Разговор украинского Президента Зеленского подкастера Лекса Фридмана завирусился сетью. Неожиданно на интервью Владимира Зеленского отреагировал американский миллиардер Илон Маск, сделавший репост этого видео в своей соцсети Х.

Илон Маск

За 14 часов видео интервью набрало около полутора миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев, где большинство положительных — именно от иностранцев, и большое количество репостов.

А вот в России пропагандистам тоже понравилось интервью, и они начали истерически писать "пугалки".

Сейчас Медведев через прокремлевские помойки кричит о "Личной мести" Зеленскому от всего русского народа".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Захарова истерически прокомментировала интервью Зеленского Фридмана, обозвав президента.

Представитель оккупационного МИД РФ Мария Захарова посмотрела интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману и нервно прокомментировала увиденное, не оставив лидера Украины без оскорблений.

Захарова назвала президента наркоманом, пропагандирующим неонацизм и терроризм.

"А то, что он, по его словам, предлагал Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: кради и убивай, а потом снова кради — кровавая схема, освоенная со времен Бурисмы", – заявила россиянка.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом сделал немало заявлений.