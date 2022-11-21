Готовы отдать последнее, чтобы не потерять Украину: Зеленский поздравил с Днем достоинства и свободы

Украинский народ готов отдать все за победу над страной-агрессором. Люди могут остаться без света и горячей воды, но никогда не останутся без воли. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения по случаю Дня достоинства и свободы.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский военный достойно выглядел, воевал и побеждал.

"Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинства. Мужества. Веры в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину. Можем остаться без денег. Без бензина. Без горячей воды. Без света. Но не без воли. И это остается неизменным", — заявил президент.

Владимир Зеленский вспомнил свое прошлогоднее обращение ко Дню достоинства и свободы, в котором он говорил, что украинцы заплатили и продолжают платить за свободу очень большую цену. Он отмечал, что никто в Украине никогда не забудет тех, кто отдал жизнь за свою страну.

по словам президента, за год в Украине многое изменилось — на украинской земле появились воронки, в городах и селах — блокпосты и ежи. На улицах бывает темно, а в домах — холодно.

"Изменений много, но они не изменили самого главного. Потому что самое главное — не извне, а внутри. И это остается неизменным. И поэтому мы выдержим. Мы выстоим", — добавил президент.

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