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Готовы отдать последнее, чтобы не потерять Украину: Зеленский поздравил с Днем достоинства и свободы

В День достоинства и свободы граждане Украины соберутся на Майдане Независимости, чтобы отметить победу нашего государства, подчеркнул президент

сегодня, 11:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинский народ готов отдать все за победу над страной-агрессором. Люди могут остаться без света и горячей воды, но никогда не останутся без воли. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения по случаю Дня достоинства и свободы.

Готовы отдать последнее, чтобы не потерять Украину: Зеленский поздравил с Днем достоинства и свободы

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский военный достойно выглядел, воевал и побеждал.

"Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинства. Мужества. Веры в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину. Можем остаться без денег. Без бензина. Без горячей воды. Без света. Но не без воли. И это остается неизменным", — заявил президент.

Владимир Зеленский вспомнил свое прошлогоднее обращение ко Дню достоинства и свободы, в котором он говорил, что украинцы заплатили и продолжают платить за свободу очень большую цену. Он отмечал, что никто в Украине никогда не забудет тех, кто отдал жизнь за свою страну.

по словам президента, за год в Украине многое изменилось — на украинской земле появились воронки, в городах и селах — блокпосты и ежи. На улицах бывает темно, а в домах — холодно.

"Изменений много, но они не изменили самого главного. Потому что самое главное — не извне, а внутри. И это остается неизменным. И поэтому мы выдержим. Мы выстоим", — добавил президент.

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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0ux3M6uCYBujJxdULchev4puhuY6q21KsjzwJqq3RVpzABRiz71cPKKZe69iW27JRl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:39

Божевільний вирок України.

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