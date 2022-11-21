Готовы отдать последнее, чтобы не потерять Украину: Зеленский поздравил с Днем достоинства и свободы

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Кравцев Сергей
Украинский народ готов отдать все за победу над страной-агрессором. Люди могут остаться без света и горячей воды, но никогда не останутся без воли. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения по случаю Дня достоинства и свободы.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава государства подчеркнул, что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский военный достойно выглядел, воевал и побеждал.
Владимир Зеленский вспомнил свое прошлогоднее обращение ко Дню достоинства и свободы, в котором он говорил, что украинцы заплатили и продолжают платить за свободу очень большую цену. Он отмечал, что никто в Украине никогда не забудет тех, кто отдал жизнь за свою страну.
по словам президента, за год в Украине многое изменилось — на украинской земле появились воронки, в городах и селах — блокпосты и ежи. На улицах бывает темно, а в домах — холодно.
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