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Годовщина вторжения РФ: Зеленский обратился к украинцам с заявлением

Президент Украины отметил, что год борьбы - был годом боли, сожаления, веры и единства

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский 24 февраля, в годовщину широкомасштабного вторжения России, обратился к соотечественникам. Президент начал этот день со слов о стойкости украинцев и выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы над оккупантами. Как передает издание "Комментарии", соответствующее видео появилось на сайте Офиса президента.

Годовщина вторжения РФ: Зеленский обратился к украинцам с заявлением

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины


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"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", — отметил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сегодня год борьбы, боли, сожаления, веры и единства не прекращается, он продолжается, как и продолжается борьба украинского народа, которая непременно приведет в победе над агрессором.

"В воспоминаниях о первых ощущениях 24 февраля 2022 года люди называют шок, боль, неопределенность. Спустя год после полномасштабного вторжения вера в победу составляет 95%. Главная эмоция, которую мы испытываем, думая об Украине – это гордость. За каждого украинца, каждую украинку. Гордость о нас. Мы стали одним большим войском. Мы стали командой, где кто находит, кто упаковывает, кто привозит, но все донатят. Я благодарю наших людей, благодарю нашу многомиллионную армию волонтеров и неравнодушных граждан, которые могут собрать и достать все необходимое. Мы стали одним целым. Наши журналисты и медиа единым фронтом воюют против лжи и паники", — отметил президент.

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Источник: https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-lyutij-81213
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