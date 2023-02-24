Годовщина вторжения РФ: Зеленский обратился к украинцам с заявлением

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский 24 февраля, в годовщину широкомасштабного вторжения России, обратился к соотечественникам. Президент начал этот день со слов о стойкости украинцев и выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы над оккупантами. Как передает издание "Комментарии", соответствующее видео появилось на сайте Офиса президента.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
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Президент отметил, что сегодня год борьбы, боли, сожаления, веры и единства не прекращается, он продолжается, как и продолжается борьба украинского народа, которая непременно приведет в победе над агрессором.
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