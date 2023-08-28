Гарантии безопасности от США: Зеленский рассказал, на что сможет рассчитывать Украина

На сегодняшний день больше всего шансов, что Украина получит от США такие же гарантии, как Вашингтон предоставляет для Израиля, когда есть возможность получать оружие, технологии, проводить тренировки, и иметь финансы для укрепления обороны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"С США у нас, наверное, будет именно израильская модель, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы", – прокомментировал глава украинского государства.

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Наталья Мосейчук поинтересовалась у главы государства мнением, может ли что-то измениться для Украины, если в США сменится президент. На такой вопрос Владимир Зеленский ответил, что резидент в США – ключевая политическая фигура, но все же все важные вопросы принимаются Конгрессом. В европейских государствах – парламентами.

Украинский лидер уточнил, что соглашения о гарантиях безопасности с разными странами могут включать различные компоненты.

"Там должны быть и санкции, и оружие, финансы, ПВО, самолеты – меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Британией – сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но имеют финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии", — рассказал Владимир Зеленский.

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