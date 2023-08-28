Гарантии безопасности от США: Зеленский рассказал, на что сможет рассчитывать Украина

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день больше всего шансов, что Украина получит от США такие же гарантии, как Вашингтон предоставляет для Израиля, когда есть возможность получать оружие, технологии, проводить тренировки, и иметь финансы для укрепления обороны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
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Наталья Мосейчук поинтересовалась у главы государства мнением, может ли что-то измениться для Украины, если в США сменится президент. На такой вопрос Владимир Зеленский ответил, что резидент в США – ключевая политическая фигура, но все же все важные вопросы принимаются Конгрессом. В европейских государствах – парламентами.
Украинский лидер уточнил, что соглашения о гарантиях безопасности с разными странами могут включать различные компоненты.
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