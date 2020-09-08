Фотофакт: во время поездки Зеленского в Сумы работают снайперы

Во вторник, восьмого сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Сумы. Как сообщает телеграм-канал "Женщина с косой", с утра на здании городского театра им. Щепкина работают снайперы, чтобы обеспечить безопасность президента.

Планируется, что во время поездки Владимир Зеленский лично представит кандидата в мэры города Наталью Рябуху, которая на данный момент является депутатом Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа". Также президент планирует посетить местный аэропорт, где и должен состояться его основное выступление.

Также запланирована встреча с ветеранами антитеррористической операции и деятелями культуры из региона.





Как ранее сообщали "Комментарии", к приезду президента Украины в Житомирскую область работники дорожных служб ночью клали асфальт.

Как говорит мужчина в ролике, класть асфальт в пгт Озерное ночью 7 сентября начали из-за того, что во вторник, 8 сентября, в регион прибудет глава страны. "Очень срочно надо залатать ямы", - говорит очевидец. Кроме того, по его словам, водителям пришлось ждать, пока дорожники позволят им проехать.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!