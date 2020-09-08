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Фотофакт: во время поездки Зеленского в Сумы работают снайперы

Безопасность президента Украины охраняют снайперы

сегодня, 12:37 comments951
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, восьмого сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Сумы. Как сообщает телеграм-канал "Женщина с косой", с утра на здании городского театра им. Щепкина работают снайперы, чтобы обеспечить безопасность президента. 

Фотофакт: во время поездки Зеленского в Сумы работают снайперы

Планируется, что во время поездки Владимир Зеленский лично представит кандидата в мэры города Наталью Рябуху, которая на данный момент является депутатом Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа". Также президент планирует посетить местный аэропорт, где и должен состояться его основное выступление. 

Также запланирована встреча с ветеранами антитеррористической операции и деятелями культуры из региона. 


Как ранее сообщали "Комментарии", к приезду президента Украины в Житомирскую область работники дорожных служб ночью клали асфальт. 

Как говорит мужчина в ролике, класть асфальт в пгт Озерное ночью 7 сентября начали из-за того, что во вторник, 8 сентября, в регион прибудет глава страны. "Очень срочно надо залатать ямы", - говорит очевидец. Кроме того, по его словам, водителям пришлось ждать, пока дорожники позволят им проехать.



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