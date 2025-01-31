Европейский экс-кандидат в президенты назвал Зеленского «полудиктатором»

Экс-кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску снова заговорил о "румынских территориях в Украине" и напал на президента Украины Владимира Зеленского, которого он называет "полудиктатором". Об этом пишет издание digi24.

Джорджеску и Зеленский

Несмотря на то, что Владимир Путин начал войну против Украины, Джорджеску обвиняет политиков в Киеве в "разжигании конфликта", который привел к "дестабилизации европейской экономики".

В шоу на Realitatea Plus Келин Джорджеску заявил, что у него "проблема с отношением" президента Украины Владимира Зеленского, и назвал его "полудиктатором".

"Я со всей эмпатией и уважением отношусь к украинскому народу. Мы открыли наши границы и двери наших жилищ для наших соседей. Однако у меня есть проблема с коррупцией и фальшивым отношением политиков, в том числе в Киеве. Да, это правда. Я хотел бы спросить у МИДа Украины, сколько случаев коррупции на высшем уровне было в Украине с начала войны? Сколько европейских денег они украли из-за европейской и неявно румынской попытки помочь Украине?

У меня также есть проблема с полудиктаторами, которые ставят собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов. Поэтому я спрашиваю: почему господин Зеленский, как и господин Иоганнис, не допускает свободных выборов? Они не боятся? Сколько семей отправили своих детей воевать в ад боевых действий Украины и не вернулись? Сколько раз господин Зеленский просил диалога перед тем, как просить оружие? Никогда. Так что, я признаю, у меня есть проблема с таким его отношением. Его целью должна быть прежде всего защита своего народа", – высказался Келин Джорджеску.

Напомним, ранее ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее "неизбежно" разделят между собой соседние государства. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление политик сделал во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой.