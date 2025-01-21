Это живет у него в голове: Зеленский рассказал о планах Путина

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин намерен захватить больше территорий. По словам президента, глава Кремля наращивает армию, чтобы снова взять в оккупацию страны бывшего СССР, а затем будет вести гибридные войны в отношении других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме, рассказал о планах Путина захватить больше земель. По словам президента, уже сегодня на территории Украины находится в 4,5 раза больше российская группировка, чем в начале полномасштабного вторжения, однако "Путин точно вернется с армией в 10 раз больше".
Президент подчеркнул, что на этом российский диктатор не остановится и продолжит российскую агрессию и на другие страны.
По словам Зеленского, этому нужно противостоять, в частности, наращиванием производства военной техники, увеличением войск и применением сильных гарантий безопасности.
Ранее портал "Комментарии" писали, что Зеленский назвал четыре страны, не желающие видеть Украину в НАТО.
Также "Комментарии" писали, что кандидат в президенты Польши Навроцкий ответил на слова Зеленского, что полякам придется "брать в руки оружие".
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