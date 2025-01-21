Это живет у него в голове: Зеленский рассказал о планах Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин намерен захватить больше территорий. По словам президента, глава Кремля наращивает армию, чтобы снова взять в оккупацию страны бывшего СССР, а затем будет вести гибридные войны в отношении других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме, рассказал о планах Путина захватить больше земель. По словам президента, уже сегодня на территории Украины находится в 4,5 раза больше российская группировка, чем в начале полномасштабного вторжения, однако "Путин точно вернется с армией в 10 раз больше".

"Для чего он вернется? Для полной оккупации всех стран, когда-то бывших республик в Советском Союзе – это номер один", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что на этом российский диктатор не остановится и продолжит российскую агрессию и на другие страны.

"Потом будет делать так, как он делал с нашим Крым. Он будет заходить в другие страны ЕС и НАТО для того, чтобы там стоять, хоть немного, чтобы делать те или иные вымогательства, ультиматумы разным странам. Кто-то должен будет выйти из НАТО, наши "Балтийские друзья", Финляндия, Швеция. Он будет всех возвращать в свой мир, живущий в его голове", — объяснил президент.

По словам Зеленского, этому нужно противостоять, в частности, наращиванием производства военной техники, увеличением войск и применением сильных гарантий безопасности.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Зеленский назвал четыре страны, не желающие видеть Украину в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что кандидат в президенты Польши Навроцкий ответил на слова Зеленского, что полякам придется "брать в руки оружие".