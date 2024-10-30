Это уже не смешно: Зеленский намекнул, что разочарован позицией партнеров

Перед Вашингтонским саммитом, когда многие в Украине предполагали, что Киев получит приглашение на членство в НАТО, партнеры заявили, что не готовы принять Украину в Альянс. Но тогда союзники пообещали предоставить 6-7 систем ПВО. Вот только времени прошло уже предостаточно, а обещанных систем ПВО Украина так и не получила. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Украина получила всего 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс в 2024 году. Это не смешно", — заявил украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что, когда он попросил дальнобойные ракеты в рамках Плана победы с условием их использования только в случае продолжения войны Россией, ему сказали, что это эскалация.

Читайте также на портале "Комментарии" — в секретной части плана победы президент Владимир Зеленский просит сильнейшие ракеты Tomahawk с дальностью 2400 км. Об этом пишет рейтинговое издание "NYT".

В материале отмечается, что высокопоставленный американский чиновник отметил, что этот запрос невозможен и не соответствует реальности. Радиус действия Tomahawk в 7 раз превышает ATACMS, которые у Украины уже есть, но на удары дальнобойными ракетами никакого разрешения до сих пор не получено.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



