Это откроет переговоры с ЕС: Зеленский обратился с призывом к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов проголосовать за законопроекты, необходимые для начала переговоров о членстве в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем обращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"За следующие месяцы Украина должна достичь нескольких вполне конкретных результатов. В частности, это наша стратегическая политическая цель – открытие переговоров о членстве с Евросоюзом", – заявил президент.

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По его словам, Украина имеет семь определенных рекомендаций Еврокомиссии. Часть из них мы уже реализовали. Ради другой части нужна результативная работа Верховной Рады Украины. Своевременная работа, которую мы согласовали с Еврокомиссией. Закон о восстановлении электронного декларирования, изменения в закон о национальных меньшинствах и, особенно обращу на него внимание, "закон о ПЭПах" — politically exposed persons, политически значимые лица.

"Каждый из этих законов имеет фундаментальное значение. И голосование по ним будет иметь фундаментальное значение. Люди увидят, кто чего стоит. И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию", — отметил Зеленский.

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