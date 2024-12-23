Это должно заинтересовать словацкие спецслужбы: Зеленский рассказал о связях Фицо и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным не выступил с общим заявлением. По словам Зеленского, "они боятся реакции общественности", потому не могут ничего сказать.

Фицо и Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на визит Фицо в Россию и призвал словацкие спецслужбы обратить внимание на деятельность лидера страны.

"Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", — пишет президент.

По словам Зеленского, некоторые подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.

"Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот – хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу", – указывает Зеленский.

По словам президента, такая "помощь Путину аморальна" и премьер-министр Словакии не планирует избавиться от зависимости от российского газа. По словам Зеленского, ключевая цель Фицо – вести дела с Россией, и именно это ему выгодно.

"Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после встречи с Путиным Фицо сделал заявление о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Фицо рассказал о тайном соглашении, которое предлагал Зеленский.