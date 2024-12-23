Это должно заинтересовать словацкие спецслужбы: Зеленский рассказал о связях Фицо и Путина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным не выступил с общим заявлением. По словам Зеленского, "они боятся реакции общественности", потому не могут ничего сказать.
Фицо и Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский отреагировал на визит Фицо в Россию и призвал словацкие спецслужбы обратить внимание на деятельность лидера страны.
По словам Зеленского, некоторые подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.
По словам президента, такая "помощь Путину аморальна" и премьер-министр Словакии не планирует избавиться от зависимости от российского газа. По словам Зеленского, ключевая цель Фицо – вести дела с Россией, и именно это ему выгодно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после встречи с Путиным Фицо сделал заявление о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Фицо рассказал о тайном соглашении, которое предлагал Зеленский.
Новости