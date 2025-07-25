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Если ли угроза срыва евроинтеграции: Зеленский сделал заявление по НАБУ и САП

Президент обещает решения по НАБУ и САП

25 июля 2025, 10:24
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с представителями масс-медиа пообещал решение по НАБУ и САП с учетом потребностей антикоррупционных органов и общества, чтобы вступление Украины в Европейский Союз не сорвалось.

Если ли угроза срыва евроинтеграции: Зеленский сделал заявление по НАБУ и САП

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то риски для евроинтеграции Украины, учитывая возникший вокруг НАБУ и САП резонанс, украинский президент отметил, что Украина находится "в одной инфраструктуре с Европой" и что "мы хотим быть частью Европы". И добавил, что "никто не хочет ничем рисковать".

В качестве примера, президент привел переговоры с партнерами о войне и Турцию. По его словам, "сегодня, например, мы обсуждаем "Рамштайн", мы обсуждаем много вопросов".

"Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам, и чего хочет общество", — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина снова оказалась на первых страницах крупнейших мировых медиа, но не из-за войны. Все обсуждают скандальные ограничения антикоррупционных органов, принятый и, что бросилось в глаза, довольно быстро подписанный президентом законопроект №12414 и митинги по всей стране против этого решения. Действительно ли Зеленский берет на прицел борцов с коррупцией? О чем говорят самые большие протесты за время полномасштабного вторжения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

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