Еще три области под угрозой: Зеленский рассказал о новом наступлении России

Российская Федерация продолжает агрессивные действия, поэтому страны-партнеры должны сохранять санкционное давление, усиливать обороноспособность Украины и создать совместный план развертывания гарантийных сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров в Париже, посвященной поддержке Украины, сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства призвал партнеров продолжать военную помощь как на государственном уровне, так и по совместным оборонным и финансовым инициативам Европейского Союза.

"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессодержательные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в инвестициях в совместное производство систем противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и беспилотников. Он отметил, что оборонная промышленность страны недополучает около 20 миллиардов евро, и эти средства можно привлечь путем использования замороженных российских активов.

Зеленский также выступил за создание конкретного плана развертывания сил партнерских стран в Украине.

"Нам нужен один четкий план – план, на который мы все согласимся и который начнем претворять в жизнь на основе тех вариантов и планов, которые уже были обсуждены с вами и доступны для вас. Мы хотим пригласить небольшую группу людей – ваших представителей – в Украину, чтобы вместе разработать этот план", – подытожил Глава государства.

Он подчеркнул, что Россия сознательно затягивает войну и избегает реальных переговоров о безоговорочном прекращении огня, поэтому санкции должны оставаться в силе.

Зеленский также отметил, что Россия неоднократно не выполняла свои обещания, поэтому Украина не может идти ей навстречу, пока не произойдут реальные изменения. Он подчеркнул, что ограничительные меры должны действовать, пока будет продолжаться агрессия и оккупация.

"Я прошу всех вас не терять решимости и работать с другими нашими партнерами по сохранению давления на Россию", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский высказался о прямых переговорах с Путиным . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но только с позиции силы. Выступая на пресс-конференции в Париже после встречи с лидерами европейских стран, Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны.

"Просто Путин хочет войны. Что может человек, желающий войны, сказать на переговорах о мире?" – сказал президент.