Еще одна победа Путина: Зеленский насторожил заявлением после атаки на Польшу

Прошло уже достаточно времени, чтобы должным образом отреагировать на атаку российских беспилотников на Польшу, но за громкими заявлениями никакой жесткой реакции мира не последовало. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в традиционном вечернем обращении к украинцам сделал глава государства Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент напомнил, что Украина предложила Польше необходимую помощь по противодействию. Ведь никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов.

Зеленский подчеркнул, что только совместные европейские силы могут дать защиту. Киев готов помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.

"К сожалению, на данный момент Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, – реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит", – высказался президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ испытывает пределы возможного и реакцию мира.

Россияне фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут, а что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений, добавил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.



