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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак оригинальным способом приветствовал президента Украины Владимира Зеленского изображением с провокационной надписью о просьбе прощения и российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: ОПУ
Андрей Ермак в Telegram перепостил изображение с поздравлением для Владимира Зеленского. На постере в стиле пиксель-арт современного художника "Ветер Степной" изображен Владимир Зеленский, велосипеды, булава, нефтяные бочки с горящим шнурком. Также на изображении присутствует надпись.
Андрей Ермак поздравил Владимира Зеленского с днем рождения
В предыдущем сообщении в Telegram Андрей Ермак рассказал, что президент в свой день рождения "работает, как всегда" и встретился с лидером Молдовы Маей Санду.
Кроме руководителя ОП, Владимира Зеленского также необычно поздравила народная депутат Марьяна Безуглая. В поздравлении к президенту она пожелала ему здоровья и призвала уволить министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, нужно, чтобы их преемники "не оказались хуже".
25 января 2025 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 47 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто из мировых лидеров поздравил с днем рождения российского диктора Владимира Путина.
Также "Комментарии" писали, что Путин ответил Трампу и заявил о готовности к мирным переговорам, однако с определенными условиями. На заявления главы Кремля отреагировал Андрей Ермак.
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