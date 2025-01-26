Ермак неожиданно поздравил Зеленского с днем рождения: "простите меня мужики"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак оригинальным способом приветствовал президента Украины Владимира Зеленского изображением с провокационной надписью о просьбе прощения и российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Андрей Ермак в Telegram перепостил изображение с поздравлением для Владимира Зеленского. На постере в стиле пиксель-арт современного художника "Ветер Степной" изображен Владимир Зеленский, велосипеды, булава, нефтяные бочки с горящим шнурком. Также на изображении присутствует надпись.

"Простите меня мужики за то, что в 19-м еще были НПЗ", — указано на изображении.

Андрей Ермак поздравил Владимира Зеленского с днем рождения

В предыдущем сообщении в Telegram Андрей Ермак рассказал, что президент в свой день рождения "работает, как всегда" и встретился с лидером Молдовы Маей Санду.

Кроме руководителя ОП, Владимира Зеленского также необычно поздравила народная депутат Марьяна Безуглая. В поздравлении к президенту она пожелала ему здоровья и призвала уволить министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, нужно, чтобы их преемники "не оказались хуже".

25 января 2025 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 47 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто из мировых лидеров поздравил с днем рождения российского диктора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что Путин ответил Трампу и заявил о готовности к мирным переговорам, однако с определенными условиями. На заявления главы Кремля отреагировал Андрей Ермак.