«Елена Зеленская была на похоронах Папы Франциска в платье вдвое дороже наряда Мелании Трамп»: что известно

"Елена Зеленская посетила похороны Папы Римского Франциска в наряде стоимостью $180 тысяч, а Мелания Трамп при этом была одета вдвое более дешевую одежду". Такую информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на Daily Mail. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Иллюстративное фото

На самом деле: ни в верифицированных аккаунтах Daily Mail в соцсетях (Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, X), ни на официальном сайте издания нет ни самого видео, ни новостей о стоимости наряда первой леди Украины.

"В вирусном ролике, как пишет "Проверено. Медиа" также говорится о том, что Зеленская появилась на публике "впервые после распространения слухов о ее бегстве и изоляции". Источник этих слухов – другое фейковое видео, стилизованное под контент BBC.

Тогда уточнялось, что на фоне политических разногласий с мужем и ухудшения отношений в семье Зеленска уже договорилась с одной из европейских стран о политическом убежище, но ее план якобы раскрыла СБУ.

BBC не публиковала этот ролик на своих официальных страницах, а информация о плане побега и критических разногласиях между президентом Украины и его супругой не подтвердилась. Подробный разбор этого фейка сделали фактчекеры из LeadStories", – передают в Центре.

Напомним, недавно информационные помойки типа "путин в Telegram" распространили фейк, который Елена Зеленская купила за $3 млн у Меган Маркл платье, принадлежавшее принцессе Диане.