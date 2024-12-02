Две из трех дорог уже перерезаны: ВСУ могут взять в полуокружение на Донбассе

Ситуация вблизи Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области остается особенно угрожающей. В то же время, ключевые позиции сохраняются также на Кураховском и Покровском направлениях.

ВСУ могут попасть в полуокружение на Донбассе (фото из открытых источников)

По словам военного эксперта и бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ, полковника Владислава Селезнева, которые он озвучил в эфире "Общественного", российские войска пытаются полуокружить Великую Новоселку. Из трех дорог, ведущих в населенный пункт, две уже находятся под контролем врага, что значительно усложняет ситуацию для украинских военных.

"Именно здесь противник пытается создать оперативное полуокружение, в частности вокруг гарнизона, защищающего Великую Новоселку. Это крайне тревожная тенденция. Враг, очевидно, не остановится на этом направлении и будет двигаться дальше в сторону Запорожской области", — заявил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что ситуация не только угрожающая, но и носит критический характер. Если враг продолжит удерживать контроль над ключевыми путями, существует риск попадания украинского гарнизона в оперативное полуокружение, что может иметь тяжелые последствия.

На других участках фронта Селезнев отметил уменьшение использования российской авиацией управляемых бомб за последние несколько дней. Это может быть связано как с погодными условиями, так и с возможным усилением украинской противовоздушной обороны. "Факт остается фактом: враг не имеет возможности применять авиабомбы в больших количествах, что в определенной степени является для нас вспомогательным фактором", — отметил полковник.

Несмотря на это, кафиры продолжают продвигаться вперед, активно используя артиллерию и проводя массированные штурмовые атаки, которые приводят к значительным потерям среди их личного состава.

"За последние четыре дня количество вражеских потерь никогда не опускалось ниже 1,7 тысячи погибших и раненых военных", — подчеркнул Селезнев, добавив, что такая тактика дорого стоит врагу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Оккупанты пытаются захватить Курахово и Кураховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления на Покровское направление, сообщил в эфире "Эспрессо" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.