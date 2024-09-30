Должны уже определиться: Зеленский рассказал о важности следующего заседания в формате «Рамштайн»

В октябре на встрече в формате "Рамштайн" вместе с партнерами нужно будет определиться относительно усиления давления на Россию ради справедливого мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе своего традиционного вечернего обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что уже его команды вместе с партнерами начали готовиться к важному заседанию "Рамштайн".

"За полторы недели, в октябре на "Рамштайн" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира. Справедливого мира", – заявил Владимир Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что Москва ежедневно использует около сотни управляемых авиабомб для массированных ударов по большим и маленьким украинским городам.

"И это – постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", — отметил Зеленский.

Отметим, ранее стало известно, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет в Германии в октябре на уровне лидеров 50 стран-участниц. Об этом говорилось в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Еще раньше сообщалось, что в октябре президент США Джо Байден посетит Германию. Во время его визита Берлин планирует пригласить также лидеров Франции и Британии, чтобы обсудить поддержку Украины.

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