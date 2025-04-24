Документ лежит на столе Трампа: Зеленский заинтриговал заявлением об итоге переговоров в Лондоне

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Россия делал ставку на то, что встреча в Лондоне 23 апреля закончится большим скандалом, но разговор с партнерами состоялся и он был конструктивным. Об этом украинский лидер заявил на совместной с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой пресс-конференции.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Вчера в Лондоне была встреча, и присутствовали и европейские страны, и США – Украина, Великобритания, Франция, Германия, США. Вчера был разговор. Он был не простой, но конструктивный. Он закончился не разногласиями, а желанием работать дальше... Россия рассчитала на большой скандал вчера, и даже некоторые эмоции звучали в медиа пространстве", – отметил президент.

Зеленский добавил, что "РФ не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, то для России является более легкой целью".

Говоря о вероятности отказа от оккупированных территорий Владимир Зеленский подчеркнул, все, что противоречит нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях, новый документ после встречи в Лондоне лежит на столе у президента США Дональда Трампа.

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