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Действительно ли план РФ уже удалось сорвать: что заявил Зеленский после совещаний

Глава государства провел совещания на военную тематику: по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупантов и по срыву планов врага

сегодня, 08:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеосообщении, что провел ряд совещаний на военную тематику. По его словам, в частности, обсуждался срыв российских планов.

Действительно ли план РФ уже удалось сорвать: что заявил Зеленский после совещаний

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня в течение дня было много совещаний именно на военную тематику – по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и нашим действиям – и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач", – заявил глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, а также обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия от западных союзников.

"Нам нужно существенное ускорение поставок, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша, украинская инициатива – ПВО, наша артиллерия, наши дроны", – сказал президент.

По его словам, частично это удается решить благодаря украинскому производству, особенно это касается производства дронов.

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