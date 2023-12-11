Действительно ли над Украиной нависла угроза: Зеленский прокомментировал паузу в помощи США

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украине удастся побороть паузу в помощи от Соединенных Штатов Америки, которая вызвана разногласиями в Конгрессе. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность он высказал в интервью латиноамериканским СМИ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

У Владимира Зеленского поинтересовались, расстроен ли он тем, что США могут предоставлять Украине меньше помощи.

"Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу, поэтому нужно взять себя в руки и идти дальше", — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что у него запланирован ряд встреч в США в ближайшие дни, в том числе с президентом Джо Байденом.

"И мы будем работать, чтобы побороть эту паузу в помощи от США Украине. Мы это поборем и не только это. Мы все поборем", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что обсуждение возможных компромиссов с российским диктатором Владимиром Путиным не имеет никакого смысла, потому что ему не нужен мир в Украине. Следовательно, переговоры с Путиным или с его кремлевскими сообщниками невозможны, как и какие-либо компромиссы.

https://politics.comments.ua/news/president/gotov-li-zelenskiy-na-kompromiss-s-putinym-radi-mira-v-ukraine-otvet-prezidenta-722199.html

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский после визита в Аргентину, где присутствовал на инаугурации нового руководителя этой страны, а также провел ряд переговоров, направляется в США. Там запланирована его встреча с президентом Джо Байденом, а также представителями Конгресса. Какие ожидания от этого визита? Есть ли шанс на разблокирование многомиллиардной помощи Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

https://politics.comments.ua/news/president/iz-argentiny-v-ssha-mozhet-li-pomoch-vizit-zelenskogo-s-razblokirovaniem-pomoschi-ukraine-722191.html



