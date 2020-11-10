COVID-19 у Зеленского: кто и как может сыграть на ситуации

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Можно ли считать болезнь президента маркером проигранной властями борьбы с Covid-19? Кто и каким образом может сыграть на ситуации? Не используют ли сами власти это, чтобы ужесточить карантин даже больше, чем собирались? На эти вопросы ответили "Комментариям" эксперты.

"Может усилиться расшатывание с целью проведения досрочной парламентской кампании"

По мнению руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, президент Зеленский уже неоднократно пожалел о своём заявлении в мае — о власти как мастерах спорта по борьбе с коронавирусом.

"Руководство страны недооценило пандемию и ее последствия для украинских граждан – это факт. Причем, напомню, covid-19 пришел в семью Зеленского еще в июне, когда заболели Первая леди и сын. Тем не менее страна упустила возможность качественно подготовиться к осеннему обострению ситуации, о которой предупреждали профильные специалисты, – отмечает эксперт. – Мы продолжили тратить миллиарды из ковид-фонда на нецелевые направления, такие как строительство дорог".

Игорь Чаленко уверен, что сегодня сыграть на коронавирусной проблематике пробует оппозиция.

"Тем более, имеем яркий пример за океаном, где атака кандидата в президента США Байдена в данном направлении на своего оппонента возымела успех. Очевидно, в украинских реалиях после результатов местных выборов может усилиться расшатывание с целью проведения досрочной парламентской кампании, – считает руководитель ЦАС. – Также нужно принимать во внимание, что коронавирус имеет разный исход и протекание болезни. Несмотря на то, что президент молод и находится в хорошей физической форме, есть крайне ничтожная, но всё же вероятность досрочного прекращения полномочий ввиду невозможности выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. В таком случае, согласно статье 112 Конституции, напомню, его обязанности будет выполнять глава Верховной Рады (Дмитрию Размуков). Это самый пессимистический вариант. Я надеюсь, что такое развитие событий не состоится".

Власти сегодня необходимо думать о дополнительной помощи органам местного самоуправления, подчеркивает эксперт.

"Тот же фонд по борьбе с коронавирусом на сегодня освоен по кассовым расходам на 59%. Сегодня Кабмин имеет все полномочия для перераспределения трат по направлениям, – говорит Игорь Чаленко. – Например, добавить к субвенции местным бюджетам на обеспечение больниц кислородом. В то же время, считаю маловероятным возможность реального усиления карантина по одной простой причине – люди его просто не соблюдают. Яркий пример – Ужгород, который находится в красной зоне. Всё работает, масочный режим тотально игнорируется. Потому карантин выходного дня, предлагаемый властью, а также новые штрафы за неправильное ношение масок – это попытка сохранить лицо".

"Зеленский может обыграть ситуацию в свою пользу"

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что ситуацию с заболеванием ковидом руководства государства маркером неэффективной борьбы с пандемией считать можно. Но сомневается, что это приведет к ощутимым имиджевым потерям.

"Безусловно, основные оппоненты "Слуги народа", к примеру, из "Европейской солидарности", могут ситуацию преподнести как поражение власти перед Covid-19. Однако это не даст нужного результата. Прежде всего, по причине того, что многие топовые мировые политики также перенесли на себе данное заболевание. В том числе Трамп. И на этом фоне никакой черный пиар не сработает", – отмечает эксперт.

А вот сам Зеленский может обыграть ситуацию в свою пользу — по аналогии с Трампом. И, скорее всего, так и поступит, считает Дмитрий Воронков.

"А именно — попробует подчеркнуть образ не только приближенного к простым людям, которые также оказались инфицированы, но и образ победителя над болезнью. Будет показательно активно работать, невзирая на болезнь, будет проявлять наибольшую активность до счастливого финала выздоровления, – прогнозирует эксперт. – Думаю, что именно тактику Трампа он возьмет за основу".

Что касается ужесточения карантина, то его могут усилить, предполагает Дмитрий Воронков. Но точно не будут использовать для этого такую причину как заболевание президента. Поскольку это вызовет обратную реакцию.

Эксперт поясняет: "Ведь сам президент вряд ли будет на жесткой изоляции. И если он будет ужесточать карантин, руководствуясь своей болезнью, это может быть воспринято не как забота о народе, а как элементарная трусость. И оппоненты президента не упустят шанс ударить на этом фоне по его рейтингу. Если карантин и ужесточат, то вероятнее всего будут руководствоваться элементарной статистикой".

Ранее сообщалось, как на заболевание Зеленского отреагировали в Сети. Под публикацией президента в соцсети целый шквал комментариев: что пишут украинцы.

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