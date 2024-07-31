"Циническая кампания": комбат рассказал потери ВСУ и врага в Крынках

Командир 220-го батальона 126-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Украины Артем Христин, выступающий под псевдонимом "Мудрый", сообщил, что во время битвы за Крынки потери украинских сил были по меньшей мере в восемь раз меньше, чем у российских войск.

Бои за Крынки (фото из открытых источников)

По словам Кристина, плацдарм в селе Крынки на левом берегу Днепра был в ширину около 2,8 км и в глубину до 900 м. Украинские морпехи бились в окружении, с водой сзади и противником со всех других сторон.

"Сзади тебя – вода, справа – противник, впереди – противник и слева – противник. И туда еще нужно добраться", – рассказал Кристин.



На этом плацдарме находились около 500 украинских бойцов, которые сковывали российскую группировку численностью 50 тысяч человек, стоящих в резерве.

Кристин прокомментировал озвученную в СМИ цифру о 788 морпехах, пропавших без вести во время этой битвы. Он признал, что почти все они погибли, но из-за трудностей с логистикой тела невозможно было эвакуировать из Крынок. Христин отметил, что большинство из них потеряли украинскую сторону, хотя возможно, что небольшое количество находится в плену.

Он подчеркнул, что российские потери в этом сражении были значительно выше. Кристин заявил, что потери врага были в соотношении один к восьми в пользу украинцев, возможно, и больше.

Также Христин отметил, что россияне не понесли значительных потерь в технике, поскольку после начальных потерь быстро перешли на использование исключительно пехоты, являющейся их самым дешевым ресурсом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный не выдержал и рассказал СМИ о крайне тяжелой ситуации в Покровском направлении. Ситуация на Покровском направлении действительно очень тяжелая, и украинские защитники сталкиваются с острой нехваткой людей и вооружений, а также с некомпетентностью командования. Об этом рассказал неназванный боец 31-й Отдельной механизированной бригады в издании "Фокус".