Что ждать от россиян весной и летом: Зеленский обратился к украинцам после доклада разведки

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в понедельник заслушал доклады внешней и военной разведок относительно военных планов РФ на весну и лето. Как передает портал "Комментарии", об этом он рассказал в традиционном вечернем видеообращении к украинскому народу.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Также, по словам Владимира Зеленского, был доклад главкома ВСУ Александра Сырского по направлениям, где наиболее горячо.
Отдельное внимание на Ставке уделялось боям за Часов Яр, на Покровском и Купянском направлениях.
Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.
Также был подробный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры.
Кроме того, на заседании разобрали необходимые действия по восстановлению генерации и ключевых энергообъектов. Обсудили также состояние защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничье.
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