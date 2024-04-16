Что ждать от россиян весной и летом: Зеленский обратился к украинцам после доклада разведки

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в понедельник заслушал доклады внешней и военной разведок относительно военных планов РФ на весну и лето. Как передает портал "Комментарии", об этом он рассказал в традиционном вечернем видеообращении к украинскому народу.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Два важных доклада разведок — руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова — относительно российских действий весной и летом. Того, к чему мы должны быть готовы — во всех форматах возможных враждебных действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильное, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать", – заявил президент Украины.

Также, по словам Владимира Зеленского, был доклад главкома ВСУ Александра Сырского по направлениям, где наиболее горячо.

Отдельное внимание на Ставке уделялось боям за Часов Яр, на Покровском и Купянском направлениях.

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.

Также был подробный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры.

"Это касается, в частности, энергетики — того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы", – заявил Зеленский.

Кроме того, на заседании разобрали необходимые действия по восстановлению генерации и ключевых энергообъектов. Обсудили также состояние защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничье.

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