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Что с легитимностью Зеленского: Малюська рассказал, почему поздно обращаться в Конституционный суд

Малюска заверил, что после 21 мая Владимир Зеленский свою легитимность не потеряет

сегодня, 11:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Учитывая ситуацию в стране нет никакого смысла обращаться в Конституционный суд по вопросу легитимности президента Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "BBC News" сделал министр юстиции Денис Малюська.

Что с легитимностью Зеленского: Малюська рассказал, почему поздно обращаться в Конституционный суд

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Министру задали вопрос об уместности обращения в Конституционный суд. На это Денис Малюська ответил, что он не является субъектом, который может обращаться в этот орган и добавил, что сейчас это уже поздно делать.

"Такое обращение означает, что вопросы есть и есть сомнения, они обоснованы, и нам нужен целый авторитет Конституционного суда, который бы эту ситуацию урегулировал. Учитывая ситуацию с безопасностью в стране – сейчас официально и публично ставить под сомнение легитимность президента была бы огромная ошибка, поэтому я думаю, что сейчас нет смысла обращаться", – отметил Денис Малюська.

Министр добавил, что Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность по истечении его пятилетнего срока полномочий 21 мая. Полномочия президента продолжаются до избрания следующего.

"Но многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора – он это найдет", — заявил Денис Малюська.

Он добавил, что авторы Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины, поэтому некоторые нормы сформулированы "не идеально, мягко говоря".

Отметим, в этом же интервью Денис Малюська рассказал, что из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных, не в последнюю очередь потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c88z2vgmx3ro?at_bbc_team=editorial&at_format=link
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