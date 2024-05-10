Что с легитимностью Зеленского: Малюська рассказал, почему поздно обращаться в Конституционный суд

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Кравцев Сергей
Учитывая ситуацию в стране нет никакого смысла обращаться в Конституционный суд по вопросу легитимности президента Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "BBC News" сделал министр юстиции Денис Малюська.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Министру задали вопрос об уместности обращения в Конституционный суд. На это Денис Малюська ответил, что он не является субъектом, который может обращаться в этот орган и добавил, что сейчас это уже поздно делать.
Министр добавил, что Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность по истечении его пятилетнего срока полномочий 21 мая. Полномочия президента продолжаются до избрания следующего.
Он добавил, что авторы Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины, поэтому некоторые нормы сформулированы "не идеально, мягко говоря".
Отметим, в этом же интервью Денис Малюська рассказал, что из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных, не в последнюю очередь потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний.
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