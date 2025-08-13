logo

Что изменилось: Зеленский ответил, появились ли от РФ сигналы о готовности завершить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Что изменилось: Зеленский ответил, появились ли от РФ сигналы о готовности завершить войну

Президент считает, что надо давить на Россию ради честного мира

13 августа 2025, 12:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский заявил о более 30 консультациях с партнерами для усиления давления на Россию. В то время, как Украина и союзники стремятся принудить РФ к честному миру, Кремль продолжает демонстрировать лишь готовность к усилению эскалации.

Что изменилось: Зеленский ответил, появились ли от РФ сигналы о готовности завершить войну

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент рассказал, что участники этих обсуждений озвучивают разные видения будущего мира, но в целом отстаивают общие позиции относительно войны в Украине.

"Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира", — высказался Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина вместе с партнерами использует свой опыт, чтобы не допустить обмана со стороны РФ.

При этом президент акцентировал на том, что Москва по-прежнему не демонстрирует хотя бы какие-то признаки, что она готовится к завершению войны.                                                          

"Наши скоординированные усилия и совместные шаги — Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, — точно могут принудить Россию к миру", — отметил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты сумели добыть для Путина важный козырь перед переговорами с Трампом.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобится всего несколько минут встречи тет-а-тет с диктатором РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, настроен ли тот серьезно. Однако высказывать гипотетические предположения, что Трамп может досрочно покинуть переговоры – пока неправильно. Такое заявление на брифинге сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15616
