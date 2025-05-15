Будут ли переговоры Украины и РФ в Турции: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит делегацию для переговоров с Россией в Турции. По словам президента, Украину в переговорах с россиянами возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Турции заявил, что из уважения к президентам Трампу и Эрдогану, которые хотят попытаться достичь первых шагов по деэскалации, Украина согласилась отправить в Стамбул свою делегацию для переговоров с Россией.

"РФ очень несерьезно относится к реальным переговорам, хотя это было их предложение. Мы обязательно проведем встречу с российской стороной. Надеемся, что с их стороны это не показуха", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он прилетел для прямых переговоров с российским диктатором Путиным, но тот не появился в Турции. Поэтому украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.

"Мне нечего делать в Стамбуле. Россия заявила, что Путин готов к прямым переговорам, потом у них все изменилось. Мы готовы к прямым переговорам", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что главным вопросом переговоров в Стамбуле станет прекращение огня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский перед встречей с Эрдоганом направил четкое сообщение Путину. По словам президента, он ждет российского диктатора для прямых переговоров.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп отреагировал на отсутствие Путина на переговорах с Зеленским в Турции. Президент США также прокомментировал решение России отправить в Стамбул делегацию из помощников Путина и заместителей министров.