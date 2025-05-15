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Будут ли переговоры Украины и РФ в Турции: заявление Зеленского

Владимир Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах в Стамбуле с российской делегацией.

сегодня, 17:20
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Автор:
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит делегацию для переговоров с Россией в Турции. По словам президента, Украину в переговорах с россиянами возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Будут ли переговоры Украины и РФ в Турции: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Турции заявил, что из уважения к президентам Трампу и Эрдогану, которые хотят попытаться достичь первых шагов по деэскалации, Украина согласилась отправить в Стамбул свою делегацию для переговоров с Россией.

"РФ очень несерьезно относится к реальным переговорам, хотя это было их предложение. Мы обязательно проведем встречу с российской стороной. Надеемся, что с их стороны это не показуха", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он прилетел для прямых переговоров с российским диктатором Путиным, но тот не появился в Турции. Поэтому украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.

"Мне нечего делать в Стамбуле. Россия заявила, что Путин готов к прямым переговорам, потом у них все изменилось. Мы готовы к прямым переговорам", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что главным вопросом переговоров в Стамбуле станет прекращение огня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский перед встречей с Эрдоганом направил четкое сообщение Путину. По словам президента, он ждет российского диктатора для прямых переговоров.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп отреагировал на отсутствие Путина на переговорах с Зеленским в Турции. Президент США также прокомментировал решение России отправить в Стамбул делегацию из помощников Путина и заместителей министров.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KuyHam7gBWc&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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