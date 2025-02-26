Будет ли Украина должником США: Зеленский сделал заявление о соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конечный вариант соглашения о полезных ископаемых из США не имеет пункта о том, что Украина является должником Соединенных Штатов. По его словам, это было одно из ключевых условий договора.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что главные вопросы со стороны Украины в тексте соглашения отражены должным образом. Как пояснил президент, в договоре нет пунктов, что Украина – должник Соединенных Штатов, чего раньше активно требовал Трамп.

"В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении, то я считаю, что там партнеры", — сказал Зеленский.

По его словам, вопросы сотрудничества и создания фонда Украины и США будут проходить в рамках рамочного соглашения, не требующего ратификации. Однако Зеленский отметил, что впоследствии Киев и Вашингтон подпишут новый договор, который будет более серьезным и сложным и будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины.

"В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины" и то, что меня брифинговали чиновники — это появилось в 10 пункте. Важно, что это есть. Я это почитаю и соглашение чиновники предлагают подписывать министрам", – пояснил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о новых деталях соглашения с США. По его словам, главное условие Украины – это получить гарантии безопасности. Кроме того, Украина и США будут на равных управлять этим фондом и наполнять его.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили возможное сотрудничество России и США по поводу полезных ископаемых. По словам Пескова, такое соглашение может быть заключено после окончания войны в Украине.