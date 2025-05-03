Безопасность для иностранцев, которые едут в Москву на 9 мая: Зеленский сделал предупреждение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранных граждан, решивших поехать на территорию России на День победы 9 мая. По его словам, неизвестно, какие провокации будет делать Россия в эти даты.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопросы безопасности для иностранцев, которые решили приехать в Россию на 9 мая. Как пояснил президент, Украина не может дать никаких гарантий безопасности.

"Наша позиция очень проста для всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем", — сказал Зеленский.

Президент пояснил, что Россия может организовать разные провокации на собственной территории, чтобы обвинить Украину.

Зеленский отметил, что Киев получал просьбу предоставить гарантии безопасности гражданам других стран, имеющих связи с РФ, и будут присутствовать на День победы в Москве.

"Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение. Украина точно не несет никакой ответственности за происходящее сегодня в России. Это факт. Мы несем ответственность, когда мы находимся здесь", – ответил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал Путину предложение о первом этапе окончания войны.

Также "Комментарии" писали о том, будет ли Украина атаковать парад в Москве на 9 мая.