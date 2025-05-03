Безопасность для иностранцев, которые едут в Москву на 9 мая: Зеленский сделал предупреждение

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранных граждан, решивших поехать на территорию России на День победы 9 мая. По его словам, неизвестно, какие провокации будет делать Россия в эти даты.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопросы безопасности для иностранцев, которые решили приехать в Россию на 9 мая. Как пояснил президент, Украина не может дать никаких гарантий безопасности.
Президент пояснил, что Россия может организовать разные провокации на собственной территории, чтобы обвинить Украину.
Зеленский отметил, что Киев получал просьбу предоставить гарантии безопасности гражданам других стран, имеющих связи с РФ, и будут присутствовать на День победы в Москве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал Путину предложение о первом этапе окончания войны.
Также "Комментарии" писали о том, будет ли Украина атаковать парад в Москве на 9 мая.
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