logo

BTC/USD

96101.95

ETH/USD

1824.99

LTC/USD

86.99

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Безопасность для иностранцев, которые едут в Москву на 9 мая: Зеленский сделал предупреждение
commentss НОВОСТИ Все новости

Безопасность для иностранцев, которые едут в Москву на 9 мая: Зеленский сделал предупреждение

Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не может предоставить гарантию безопасности в России на День победы.

сегодня, 12:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранных граждан, решивших поехать на территорию России на День победы 9 мая. По его словам, неизвестно, какие провокации будет делать Россия в эти даты.

Безопасность для иностранцев, которые едут в Москву на 9 мая: Зеленский сделал предупреждение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопросы безопасности для иностранцев, которые решили приехать в Россию на 9 мая. Как пояснил президент, Украина не может дать никаких гарантий безопасности.

"Наша позиция очень проста для всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем", — сказал Зеленский.

Президент пояснил, что Россия может организовать разные провокации на собственной территории, чтобы обвинить Украину.

Зеленский отметил, что Киев получал просьбу предоставить гарантии безопасности гражданам других стран, имеющих связи с РФ, и будут присутствовать на День победы в Москве.

"Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение. Украина точно не несет никакой ответственности за происходящее сегодня в России. Это факт. Мы несем ответственность, когда мы находимся здесь", – ответил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал Путину предложение о первом этапе окончания войны.

Также "Комментарии" писали о том, будет ли Украина атаковать парад в Москве на 9 мая.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости