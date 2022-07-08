Без поддержки Украина не останется: о чем говорит заявление Зеленского и при чем здесь Джонсон

В вечернем обращении 7 июля президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, говорил об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (благодарил, отмечал важную роль Соединенного Королевства в помощи нашей стране), о встрече с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталом (авторы резолюции, которые призывают Госдеп США признать РФ государством-спонсором терроризма), об итогах конференции в Лугано (касательно помощи Украине). Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" сделанные акценты и поднятые темы.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский сделал правильные акценты с дипломатической точки зрения

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

"Безусловно, будучи премьером Борис Джонсон на личном уровне, на уровне принятия решений многое сделал для поддержки Украины. Но я бы не персонализировал эту политику, потому что он ничего уникального не сделал. В Британии уже давно существует внутриэлитный консенсус по поводу России. Именно Британия была и остается одной из самых критически настроенных по отношению к РФ стран – еще после инцидента с Александром Литвиненко (сотрудник КГБ/ФСБ, критиковавший путинский режим, бежавший из РФ в Великобританию и отравленный в Лондоне российскими спецслужбами в 2006 году – прим. ред.). Так что с точки зрения двухсторонних отношений президент Зеленский сделал правильные акценты с дипломатической точки зрения".

Но заигрываться с темой Джонсона не стоит, считает эксперт. Он акцентирует, что мы не знаем, какими будут результаты досрочных выборов. И призывает не ассоциировать Британию лишь с одним политиком, да еще и далеко не самым популярным даже среди консерваторов.

"Что касается встречи с американскими сенаторами, прибывшими в Украину – это хорошее дело, – уверен Илия Куса. – Думаю, что в итоге резолюция о признании России государством-спонсором терроризма будет принята. Правда, это символический шаг, который особо ни на что не повлияет. Но с точки зрения политической коммуникации, дипломатического давления на РФ, да даже просто символизма – это хорошая история, которую следует продвигать".

Тем более, продолжает эксперт, что Россию можно и нужно привлекать к ответственности за различные эпизоды во время войны в Украине. В том числе те, которые можно квалифицировать как "террор" или "поддержка терроризма".

"По поводу конференции в Лугано. Я читал документы, которые представило там наше правительство. Считаю их очень поверхностными и слабыми. Это не план восстановления Украины, а некий список наших пожеланий. И всё. Непонятна методология подсчетов ущерба, ни целесообразность выделения указанных ресурсов, ни какие обязательства мы на себя берем, – поясняет Илия Куса. – По сути, все итоги конференции в Лугано сводятся к тому, что Украина хочет получить от зарубежных партнеров деньги. И нам почему-то должны их дать. Причем столько, сколько просим. Так что встреча в Лугано – предварительная. Возможно, ближе к осени, собственно осенью, Украина и партнеры договорятся о каком-то компромиссном варианте по поводу восстановления нашей страны. Появятся более реалистичные цифры, более конкретные планы и алгоритмы действий – причем с двух сторон. Что Украина должна сделать, что Европа должна сделать. И тогда уже мы сможем оценить полноценный план восстановления Украины – насколько он может быть эффективный".

Интересы Великобритании – на стороне Украины, политика США тоже не изменится

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентирует, что ситуация с Джонсоном – это внутренний вопрос Великобритании.

"Мы, безусловно, благодарны ему за помощь Украине. Но интересы Великобритании в данный момент и без Джонсона у руля правительства полностью совпадает с интересами Украины. И тут не имеет значения фамилия британского премьера. В этом смысле можно вспомнить фразу британского государственного деятеля, премьер-министр Великобритании (1855-1858, 1859-1865) Генри Джона Темпл Палмерстона, что у британцев нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов, но есть вечные и постоянные интересы, которые следует защищать. И в данный момент, подчеркиваю, интересы Великобритании – на стороне Украины. И пока так будет, официальный Лондон не перестанет активно нас поддерживать. В том числе военно-технически и финансово", – поясняет эксперт.

Не изменится, по его словам, в этом смысле и политика США, о чём говорит совместная позиции республиканцев и демократов. Несмотря на расхождения в вопросах внутренней политики, поддержка Украины – объединяющая позиция для американского политикума, подчеркивает Олег Пендзин.

"Что касается конференции в Лугано по поддержке Украины. У меня более спокойная реакция на это, чем у президента, – признался эксперт. – Следует понимать, что это была первая, рамочная встреча. К тому же, выделение 1,9 млрд долларов, о чем заявили после конференции, было согласовано заранее. И эти средства уже расписаны – пойдут они на текущие нужды Украины, включая вопросы макроэкономической стабильности, логистики (вывоз зерна) и так далее. Всё это мы бы получили и без Лугано. Просто нам в очередной раз подтвердили, что будут помогать, пока не закончится война с РФ. И помогут с восстановлением – после. При этом 750 млрд, которые нужны, по данным премьера Шмыгаля, на восстановление Украины, еще предстоит аргументировать. Идеология инвестиционной деятельности Запада отличается от той, что мы имеем в Украине. Там работают не на общих фразах, а на конкретных проектах. Четко обговаривая, зачем это надо, куда будут направлены средства, кто будет этим заниматься, какой результат получим. Лишь после этого можно ожидать какие-то серьезные финансовые вливания".

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