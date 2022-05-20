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Ад – без преувеличения: Зеленский рассказал, где оккупанты, наступая, смешивают все живое с землей

Военные продвигаются в освобождении Харьковской области, однако оккупанты сильно бьют по другим направлениям

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники очень удачно проводят контрнаступление в Харьковской области и в этой части фронта враг действительно отступает. Но в остальной части Донбасса противник существенно усилил обстрелы мирных городов. Россия пытается усилить давление на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ад – без преувеличения: Зеленский рассказал, где оккупанты, наступая, смешивают все живое с землей

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Говоря о том, что происходит в эти дни на Донбассе президент Украины отметил, что там самый настоящий ад и не это не есть громким преувеличением. Это суровая реальность, которую Россия навязывает всем украинцам и всему цивилизованному миру.

Владимир Зеленский заявил, что жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка — это дело рук россиян. Там только за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны. Российские удары по Черниговщине, в частности страшный удар по Десне, там продолжается разбор завалов, много погибших; постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, полностью разрушенный Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснение для России.

Президент отметил, что это сознательная и преступная попытка убить как можно большее количество украинцев, разрушить как можно больше жилых домов, социальных объектов, предприятий.

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