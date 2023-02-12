Что в медицине Украины собирается восстанавливать Минздрав вместе с Всемирным банком

В Жешуве, республика Польша, состоялась двухдневная стратегическая сессия по вопросам привлечения инвестиций в систему здравоохранения Украины в рамках совместного с Всемирным банком проекта Минздрава Украины "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни", пишут "Комментарии".



Приоритеты в восстановленных системах здравоохранения

На международном собрании представители международных организаций совместно с украинскими представителями общегосударственных структур Министерства здравоохранения сформировали план действий и определяли важнейшие направления восстановления системы здравоохранения в Украине.

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"Прежде всего, мы должны восстановить доступ к базовым медицинским услугам на деоккупированных территориях, где медицинская помощь в течение длительного времени была недоступна или существенно ограничена, а медицинские учреждения повреждены или разрушены. Также важно обеспечить восстановление в пострадавших регионах программы "Доступные лекарства", что очень важно для людей в условиях существенного снижения уровня доходов", – отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Эксперты определяли и обрабатывали краткосрочные задачи для реализации в текущем году по нескольким направлениям. Министр подчеркнул, что возобновление предоставления медицинских услуг планируется, в частности, с помощью мобильных бригад и введения в действие механизма доставки лекарств в отдаленные населенные пункты.

Относительно конкретных задач для скорейшей реализации в 2023 году:

расширение масштабов обучения специалистов неспециализированного звена по предоставлению услуг по поддержке психического здоровья, в частности, в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения;

усиление возможности мультидисциплинарных команд в оказании психологической помощи и реабилитации, в основном на деоккупированных территориях;

закупка оборудования для центров реабилитации и усиление их возможности предоставлять качественные услуги;

создание региональных центров психического здоровья, разработка модели функционирования таких учреждений, проектно-сметной документации и протоколов оказания первой психологической помощи;

комплексная реконструкция больниц и учреждений первички, являющихся частью состоятельной сети.

Как писали "Комментарии", грант на $100 млн и $10 млн безвозвратной грантовой помощи для восстановления и развития системы здравоохранения получит Украина от Всемирного банка.