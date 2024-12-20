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Болгария отказалась подписывать договор о безопасности с Украиной: стала известна причина

Нынешние обсуждения в Европе и США по поводу достижения мира в Украине стали основной причиной изменения позиции Болгарии.

сегодня, 12:43
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Клименко Елена

Лидер партии ГЕРБ, владеющей большинством мест в парламенте Болгарии, Бойко Борисов заявил, что не будет подписывать документ, ссылаясь на изменение обстоятельств. Бывший премьер-министр Болгарии отказался поддержать двустороннее соглашение по безопасности с Украиной, отметив, что в стране сложилась новая ситуация, сообщает Euractiv.

Болгария отказалась подписывать договор о безопасности с Украиной: стала известна причина

Бойко Борисов. Фото: pravda.com.ua

Первоначально планировалось, что временный премьер Димитар Главчев подпишет соглашение с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Брюсселе. Однако временное правительство решило отказаться от этой инициативы и обратилось за разрешением в парламент, где партия ГЕРБ имеет больше голосов. Ранее, в октябре, Борисов поддерживал заключение этого соглашения.

На сегодняшний день только шесть из 27 стран ЕС — Болгария, Венгрия, Австрия, Словакия, Мальта и Кипр — не подписали подобное соглашение.

После вторжения России в Украину в 2022 году партия ГЕРБ поддерживала оказание военной помощи Украине и Борисов неоднократно подчеркивал прозападный курс своей партии. Однако сейчас позиция поменялась.

"Пол года назад мы без колебаний поддержали бы это соглашение", — заявил Борисов. 

В то же время он пояснил, что сегодня такая поддержка выглядела бы как "покупка завода 9 сентября" (намек на болгарское изречение, означающее заключение крайне невыгодного соглашения). У этой даты исторический контекст — советская оккупация Болгарии 9 сентября 1944 года привела к негативным последствиям для многих предпринимателей.

Борисов отметил, что нынешние обсуждения в Европе и США по достижению мира в Украине стали основной причиной изменения позиции. По его словам, Болгария будет поддерживать восстановление или мирный процесс в Украине, но подписывать договор должно регулярное правительство, способное обеспечить взаимную выгоду. Однако он не уточнил, в чем именно предложенное соглашение не выгодно.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на Западе сказали, какие гарантии безопасности может получить Украина: среди них неприемлемы.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/the-capitals-borissov-no-longer-backs-ukraine-security-deal-expects-incoming-peace/
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