Звонок Путина Трампу – разговор двух неадекватов: в чем теперь единственный шанс Украины

Несмотря на громкие заявления президента Дональда Трампа после звонка российскому правителю Владимиру Путину, договориться "по Украине" о чем-то конкретном им вряд ли удалось. Во-первых, каждый из них — "властелин" в своем собственном мире, и эти два мира с трудом пересекаются. Во-вторых, никто не спросил мнения собственно Украины, а оно — ключевое. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение оппозиционного к путинскому режиму российского социолога Игоря Эйдмана.

Путин и Трамп могли говорить и даже договориться о чем угодно, но Украине надо рассчитывать на себя. Фото: пресс-служба Кремля

"Украину никто сдать не может. Сейчас многие пишут: "Трамп сдал Украину". Украина – великая страна, а не бутылка из-под пива. Никто ее сдать не может. Пока украинская власть и общество не потеряли волю к сопротивлению, страна сможет бороться и побеждать", — указал он.

Социолог отмечает, что путинская пропаганда сейчас пытается деморализовать Украину, нагнетая панические настроения в связи с разговором трампа с Путиным и прочими заявлениями из США и РФ. Помогать пропаганде не надо, предлагает он.

"Не надо делать трагедию из того, что два старых мудака полтора часа несли словесный понос по телефону. Трамп, наверное, рассказывал Путину о своих героических подвигах по возвращению в McDonald's пластиковых трубочек, переименованию географических объектов и превращению Газы в Ривьеру. А Путин просвещал Трампа по поводу своего права первой ночи с Екатериной ll и взаимоотношений Рюриковичей с половцами и печенегами. Два старых неадеквата остались друг другом довольны. В следующий раз договорились обсудить все эти интереснейшие темы очно, жаль, что не в палате дурдома", — высказался Эйдман.

Он убежден, что никаких соглашений Трамп с Путиным пока не подписали и вряд ли к ним вообще пришли.

"Учитывая то, что каждый из них мнит себя полубогом и живет в собственном шизомире, до чего-то конкретного им будет трудно договориться. Скорее всего, их встреча будет столь же "продуктивна" как многочисленные свидания Трампа и Ким Чен Ына", — считает социолог.

Он сделал акцент на том, что Украина – не колония США (что бы там ни заявляла российская пропаганда) и сама будет принимать любые решения о своей судьбе.

"Что может сделать против нее Трамп? Только одно – полностью прекратить ей помощь. Так он это уже, по сути, сделал. Новых пакетов помощи, по типу байденовских, от него ждать не приходиться. Разве что, в случае, если он поругается с Путиным по поводу использования пластиковых трубочек в McDonald's или презервативов при общении с Екатериной ll. Если это и произойдет, то вряд ли скоро", — прогнозирует Эйдман.

Он предлагает Европе и Украине не терять времени и переходить к конструктивной повестке. В частности, нужно срочно, не дожидаясь неизбежных проблем, начинать работу по созданию европейской коалиции по поддержке Украины, автономной от США. Такая работа уже активно ведется, кроме того, у Европы деньги есть, и оружие тоже. И она кровно заинтересована в том, чтобы Украина выстояла, иначе следующей будет сама Европа, уточняет социолог.

"Раньше европейцы привычно надеялись на США. Сейчас надеяться не на кого. Придется самим брать ответственность за безопасность на континенте – помогать Украине не вслед за США, а играть в этом деле первую скрипку. Только в этом спасение Украины и самой Европы", — заключил Эйдман.

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскріл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский. Президент Украины заявил, что пойдет на переговоры с Путиным (и больше ни с кем из россиян) только после подготовки общего плана мира с Трампом и Европой и только для того, чтобы этой встречей закончить войну.

Читайте также на "Комментариях" — если Украину в ближайшее время не возьмут в НАТО, стране для обеспечения безопасности требуется не уменьшать Силы обороны, а увеличивать. Зеленский сказал, что численность ВСУ должна составлять 1,5 миллиона военных.